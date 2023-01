Francesca Chillemi “Mia nonna Ciccina mi ha insegnato la fede”/ “Che Dio ci aiuti 7…”

Al via dal 12 gennaio su Rai 1 i nuovi episodi di “Che Dio ci aiuti 7”, giunto alla sua settima stagione con un grande consenso di pubblico. Il quotidiano “Avvenire” ha raggiunto Francesca Chillemi, che interpreta Azzurra Leonardi nella fiction, per saperne di più sul suo personaggio, che avrà un ruolo da protagonista in questa nuova stagione. Francesca Chillemi è molto orgogliosa di aver interpretato Azzurra e ne parla con grande affetto. All’inizio non piaceva troppo al pubblico, a causa del suo orgoglio e della sua arroganza. Poi, il regista e gli sceneggiatori l’hanno resa più umana, mostrando una ragazza infelice, perché non aveva mai ricevuto nella sua vita amore e quindi non sapeva nemmeno che cosa significasse amare.

La vita di Azzurra viene sconvolta quando il marito e il figlio adottivo muoiono in un incidente stradale. La giovane donna riesce a superare il dolore per vocazione, fino a diventare una novizia. Nella vita di Francesca Chillemi, questa esperienza televisiva ha avuto molta influenza. Grazie a “Che Dio ci aiuti”, la sua fede si è radicata molto di più. Crede in Dio e questo lo deve a sua nonna Ciccina, che le ha insegnato il valore della preghiera fin dalla tenera età. È credente e non praticante, ma quando passa vicino a una chiesa, non rimane indifferente.

Nel convento di “Che Dio ci aiuti” c’è la forza della famiglia che rispecchia la società di oggi. Francesca Chillemi trae la sua forza dalla famiglia e dagli amici: “Quando stai con chi ti conosce e non ti giudica, sei libera di essere te stessa”, ha detto. Elena Sofia Ricci, che per sette anni ha interpretato Suor Angela, lascerà il set in “Che Dio ci aiuti 7”, e Francesca Chillemi sarà la protagonista assoluta delle nuove puntate. L’attrice è molto grata alla sua collega, che le ha insegnato alcuni segreti del mestiere e a rimanere sempre una persona umile.

Sul set di “Che Dio ci aiuti”, Chillemi ha conosciuto molti colleghi e colleghe con cui è nata una buona amicizia. La fiction le ha dato notorietà, visibilità e l’opportunità di interpretare un ruolo comico e ha aggiunto: “Mi ha dato la possibilità di regalare a chi ci guarda la speranza di non essere soli in questa vita”. Francesca Chillemi torna sul set di “Viola come il mare”, in onda su Canale 5, dove interpreta una cronista. Umanamente, si sente molto vicina a Viola, perché è una donna che lavora e può innamorarsi, cosa che ad Azzurra non è permesso fare a causa del percorso spirituale che ha scelto di seguire. Su Instagram, Francesca Chillemi per annunciare l’inizio delle nuove puntate di “Che Dio ci aiuti 7” ha postato una foto con Elena Sofia Ricci.











