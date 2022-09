Francesca Cipriani annuncia il matrimonio con Alessandro Rossi/ “Presto sposi, ecco quando”

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sposano: lei annuncia quando

La storia d’amore di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi continua a gonfie vele e si prepara a compiere un importante passo in avanti. L’ex gieffina aveva già rivelato il desiderio di convolare a nozze col suo compagno, tanto che la proposta di nozze di Alessandro è arrivata proprio nella Casa del Grande Fratello Vip, in diretta su Canale 5. Da quel momento sono però passati molti mesi durante i quali non ci sono stati aggiornamenti sulle nozze. Questo fino ad oggi.

Francesca Cipriani ha usato il suo profilo Instagram – che conta 1 milione di follower – per annunciare che non solo il matrimonio con Alessandro si farà, ma che è anche imminente. Pubblicando una foto di un loro bacio, Francesca ha così comunicato il periodo scelto per il ‘sì’.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: dal primo incontro all’atteso ‘sì’

“Presto sposi, quando? Nel 2022” ha annunciato Francesca Cipriani nel post pubblicato su Instagram alcune ore fa in cui si mostra tra le braccia del suo futuro marito. L’ex gieffina non annuncia la data precisa delle nozze ma fa intendere che entro la fine dell’anno sarà la moglie di Alessandro Rossi.

Ricordiamo che la storia tra Francesca e Alessandro è nata nel 2021, quando i due si sono sconosciuti durante una cena tra amici. Più volte la showgirl ha scherzato sul fatto che Alessandro sia riuscito a conquistarla proprio grazie a un bel piatto di tortellini, essendo lui originario dell’Emilia Romagna. Per Alessandro, d’altronde, è stato colpo di fulmine, tanto da iniziare nei confronti di Francesca un corteggiamento serrato che, non senza difficoltà, ha poi portato i suoi frutti. Oggi i due sono inseparabili e presto saranno marito e moglie.













