Francesca Cipriani/ “Chi abbaia? Mi avete trasformato Alessandro Rossi in un cane…”

Un altro scherzo per Francesca Cipriani che pensava di dover incontrare il fidanzato Alessandro Rossi. «Ma chi è che abbaia? Dai, me lo avete trasformato in un cane! Ma che è?», la prima reazione della concorrente del Grande Fratello Vip 2021 quando ha sentito abbaiare. La showgirl ha quindi protestato con Alfonso Signorini: «Ma come il cane, scusa! Deve esserci lui, il cane lo vedo più tardi». Quando poi è uscita in passerella ha trovato il cane, ma “cartonato”. «Così abbiamo la famiglia al completo», ha scherzato il conduttore del reality, visto che c’è anche il cartonato del suo fidanzato all’interno della Casa.

Francesca Cipriani e “il cane di carta” al Gf Vip 2021

«Non è neanche vero, non c’è niente di vero qui, è di carta! Già non ci sto più con la testa, mi avete persa», ha protestato Francesca Cipriani. Vedendo la sua reazione si evince però che sia più dispiaciuta di non vedere il fidanzato Alessandro Rossi che il suo cagnolino: «Non me lo merito, che ci faccio». Quindi, ha cominciato a “pregare” Alfonso Signorini di farle rivedere il fidanzato. Alla fine Francesca Cipriani però si è portata il cagnolino in cartonato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021.

