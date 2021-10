Francesca Cipriani/ Chiede il ritorno di Fausto Leali al Grande Fratello Vip

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip Francesca Cipriani si è schierata contro Soleil Sorge, per via di una sua dichiarazione durante la lite tra Alex Belli e Sami Youssef. L’influencer ha detto “smettetela di urlare come scimmie”, rivolgendosi ad Ainett e Sami. Alcuni vip, tra cui Francesca, hanno accusato l’influencer di razzismo. Durante la puntata però sia Alfonso Signorini che le opinioniste hanno preso le parti proprio di Soleil, scatenando l’ira della casa. Ancora risentita per quanto accaduto, Francesca Cipriani ha fatto un appello per far rientrare Fausto Leali, squalificato lo scorso anno per aver pronunciato la N Word.

Come riportato da alcuni utenti su Twitter, la showgirl ha chiesto di riportare in casa il cantante visto che per Soleil non sono stati presi provvedimenti. In tanti hanno criticato e attaccato l’esplosiva showgirl: “Ma Francesca Cipriani vuole mettere seriamente a paragone quello che ha detto Fausto Leali l’anno scorso con la parola detta da Soleil? assurdo”, “Mettere sullo stesso piano le stupidaggini di Leali, all’uscita (comunque discutibile) di Soleil è da Stupidi. STUPIDI! E infatti chi lo ha asserito? La Cipriani” e “Ma cosa ci azzecca Fausto Leali. Allora facciamo entrare ogni persona che è stata squalificata dal gioco. Cipriani accendi i neuroni”.

Francesca Cipriani gelosa di Soleil Sorge?

Finora Francesca Cipriani non è riuscita conquistare il pubblico del Grande Fratello Vip. La vulcanica showgirl, infatti, sembra non riuscire a emergere come ci si aspettava da lei: “Comunque Francesca Cipriani portatrice sana di trash sta deludendo tutte le mie aspettative”, “Cipriani a casa sua, che è meglio!” e “Che delusione Francesca Cipriani. La credevo un personaggio trash ma positivo, Invece è cupa nel suo essere costantemente invidiosa della centralità di Soleil”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. In tanti la definiscono un comodino.

Questa sera, lunedì 4 ottobre, Francesca Cipriani potrebbe ricevere una dichiarazione d’amore dal suo fidanzato Alessandro Rossi. La Cipriani ha avuto una vera e propria crisi quando il ragazzo, le ha fatto una sorpresa presentandosi fuori dalle mura di Cinecittà. Sentendo la voce di Alessandro, la Cipriani ha iniziato a urlare ed è quasi svenuta per l’emozione. Intervistato da RTL 102.5 News, il fidanzato della Cipriani ha ammesso: “Domenica mattina mi sono svegliato con l’idea di fare qualcosa per lei. Così sono partito alla volta della Capitale e col megafono ho voluto dirle che io la amo e per lei ci sono”.



