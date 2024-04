Alessandro Rossi, chi è il marito di Francesca Cipriani/ “Non vediamo l’ora di diventare mamma e papà”

Alessandro Rossi, chi è il marito di Francesca Cipriani: il matrimonio nel 2022

Francesca Cipriani si racconterà oggi pomeriggio ai microfoni di Caterina Balivo, ospite della nuova puntata de La volta buona su Rai 1. La showgirl è felicemente sposata con Alessandro Rossi e, buona parte dell’intervista, potrebbe essere dedicata proprio alla sua vita privata. Sentimentalmente legati dal 2021, Francesca Cipriani e il marito Alessandro Rossi sono convolati a nozze a Roma nel dicembre 2022: il rito religioso si è svolto presso la basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina a Roma, mentre il ricevimento ha avuto luogo in un castello alle porte della Capitale.

Ma chi è l’uomo che ha rapito il cuore dell’ex gieffina, e che ora è diventato suo marito? Classe 1991, Alessandro Rossi è nato in Emilia Romagna ed è un imprenditore di professione. La coppia si è conosciuta durante una cena insieme ad amici in comune e, dopo un lungo corteggiamento da parte di lui, si sono fidanzati. In diretta al Grande Fratello Vip, reality cui la Cipriani ha preso parte, è arrivata la fatidica proposta di matrimonio. Alessandro, inoltre, è già papà di una bambino avuto da una precedente relazione.

Francesca Cipriani e il marito Alessandro Rossi: “Tra noi c’è l’amore vero“

Francesca Cipriani e il marito Alessandro Rossi sono più innamorati che mai, come raccontato dalla showgirl in un’intervista al settimanale Chi dello scorso luglio: “Tra noi c’è l’amore vero, quello che se sei fortunato ti capita una volta sola nella vita. Siamo felici e a volte la felicità fa arrabbiare gli altri”. La coppia, dopo la celebrazione del matrimonio, è ora desiderosa di allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè: “Se stiamo provando a diventare genitori? Certo, siamo in attesa della cicogna. Non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio. Vi faremo sapere e per adesso work in progress“.

La maternità, d’altronde, è sempre stata uno dei più grandi desideri della Cipriani: “Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a trecentosessanta gradi e molto presente. Farò di tutto per la felicità di mio figlio. Per adesso ho un bellissimo rapporto con il figlio di Alessandro. Lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Sapete che io impazzisco per i bambini. Ho sempre avuto un debole per i più piccoli“.











