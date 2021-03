Francesca Cipriani, doccia fredda su spasimante/ Imprenditore misterioso ha un’altra?

Chi è l’imprenditore che ha “assoldato” Morgan per la serenata a Francesca Cipriani? La caccia al misterioso spasimante ha prodotto clamorosi sviluppi sulla vicenda, inaspettati per la stessa showgirl. L’uomo misterioso ha circa 45-50 anni e un ristorante a Napoli da quel che si è appreso. Lusingata dalla dedica, Francesca Cipriani avrebbe poi scoperto molti pettegolezzi riguardo la vita sentimentale del pretendente. Stando a quanto risulta infatti a noi de IlSussidiario.net, lei sapeva infatti fosse divorziato, però poi avrebbe scoperto che è stato più volte avvistato nel suo ristorante insieme ad un’altra donna, anche lei misteriosa. Pare inoltre che tra i due ci fossero atteggiamenti molto affettuosi e inequivocabili. Su questo, però, non ci sono ancora sufficienti elementi.

Quel che purtroppo ci risulta è la delusione di Francesca Cipriani, che ci sarebbe rimasta appunto molto male per quanto avrebbe appreso sul facoltoso imprenditore. Una doccia fredda per lei che evidentemente aveva riposto molte speranze nel misterioso ristoratore, il quale invece potrebbe rivelarsi l’ennesima delusione amorosa per la bella 36enne se le indiscrezioni trovassero conferma.

FRANCESCA CIPRIANI IN SILENZIO DOPO SERENATA…

La serenata di Morgan a Francesca Cipriani diventa dunque un caso. Aveva un sapore molto romantico, tanto che il video è diventato subito virale in Rete. Ma forse di autentico aveva ben poco, se è vero che nella vita del misterioso imprenditore c’è un’altra donna. Ma si tratta di voci, pettegolezzi. Al momento la showgirl non si esprime pubblicamente sulla vicenda. Da tre giorni non pubblica post sui social, mentre su Instagram ha pubblicato diverse storie, ma lasciando parlare più le immagini. Si è limitata a parlare solo in quelle in cui ha annunciato la sua partecipazione alla puntata di domani di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe su Tv8. La recente delusione brucia ancora per Francesca Cipriani? Questo potrebbe spiegare i suoi silenzi recenti. Una reazione che sarebbe comunque comprensibile, se davvero le cose stessero come emerso da alcune indiscrezioni. Il “giallo”, dunque, si infittisce ed è destinato a regalare altri colpi di scena…



