Morgan pagato per serenata a Francesca Cipriani/ Imbarazzo al ristorante: “È stato..”

Fra poche ore, com’è noto, si alzerà il sipario sulla settantunesima edizione del Festival di Sanremo, che vedrà tra i 26 big in gara Bugo, il quale, soltanto un anno fa, si rese protagonista sul palco dell’Ariston di un indimenticabile screzio con Morgan, terminato con l’eliminazione dei due dalla kermesse canora più celebre dello Stivale. Questa volta Bugo canterà da solo nella città dei fiori, ma poche ore fa anche Morgan ha deciso di esibirsi, peraltro dietro ingaggio: lo riporta in esclusiva il quotidiano “Libero”, in un articolo a firma di Francesco Fredella.

In un ristorante di Milano, infatti, Marco Castoldi (vero nome di Morgan), armato di chitarra, ha dedicato una serenata alla showgirl Francesca Cipriani, la quale è rimasta letteralmente sorpresa dall’esibizione non preventivata dell’artista, che ha intonato “Non è Francesca”, brano contenente un chiaro riferimento al nome della ragazza. Morgan si è invaghito di lei? No, si è trattato di una performance su commissione, con particolare riferimento a un imprenditore romagnolo che avrebbe chiesto all’ex Bluvertigo di suonare per la donna.

MORGAN DEDICA UNA SERENATA A FRANCESCA CIPRIANI

Ovviamente, durante e dopo l’esibizione di Morgan, Francesca Cipriani è parsa visibilmente emozionata (e, a tratti, imbarazzata) ed è subito scattato il tam tam: chi è l’uomo così dolce che ha deciso di donare alla sua donna un simile momento musicale al tavolo di un ristorante? Stando a quanto riportato da Francesco Fredella sulle colonne di “Libero”, si tratterebbe di un uomo molto ricco, anche se il cantante non ha voluto rilasciare dichiarazioni circa l’identità del committente. In tempi non sospetti, la stessa Francesca Cipriani aveva rivelato a RTL 102.5 News di avere un fidanzato segreto, ma attualmente non si sa chi sia. Fredella si interroga poi sulle ragioni della scelta della dolce metà della Cipriani: perché scegliere proprio Morgan e non altri artisti? In prima battuta, la risposta va ricercata nella bravura e nel talento musicale dell’ex coach della scuola di “Amici” e poi, secondo il giornalista, nel fatto che Marco Castoldi è stato il più “ricercato” su YouTube e sul web in generale nel 2020 dopo l’ormai storico siparietto di Sanremo con Bugo. Chissà se quest’ultimo, tra una prova e l’altra all'”Ariston”, guarderà su internet la serenata del suo (ex) amico…



