Francesca Cipriani e Valeria Marini sono nemiche?/ “E’ invidiosa perché…”

Tra Francesca Cipriani e Valeria Marini non corre buon sangue. La Marini e la Cipriani hanno un ex in comune. Di chi stiamo parlando? Di Giovanni Cottone, che è per Valeria Marini non rappresenta un semplice ex. Per lei, Giovanni è l’ex marito e pare che dopo la loro rottura sia finito nelle mani di Francesca Cipriani. Quando Valeria ha scoperto che Francesca si era fidanzata con il suo ex marito, fra le due è partito un lungo periodo di separazione dove hanno del tutto smesso di salutarsi. I fan ricorderanno lo sbarco della Marini all’Isola dei Famosi; proprio in quell’occasione sembrava che fra lei e la Cipriani fosse tornato il sereno, la realtà però è ben diversa a quanto pare. Ecco le parole della ex Pupa: “Io non ho mai davvero litigato con nessuno. Il problema è che lei è un po’ particolare, soprattutto con me. Era venuta a L’Isola a chiedermi scusa, era stata molto carina, poi dopo finito il programma tutto è tornato come prima. […] Quella che avete visto in tv è stata una cosa in stile teatrino. […] Le ho anche fatto gli auguri di compleanno e non mi ha mai risposto”. La mamma di Francesca Cipriani in un’intervista al Settimanale Nuovo è arrivata a fare un’ipotesi su Valeria Marini: “Magari è invidiosa di Francesca perché è più giovane di lei”. La donna ha rivelato di credere che Valeria Marini voglia fare a tutti i costi la primadonna: “Lei vuole fare sempre la primadonna…”.

Il Grande Fratello Vip riesce a colpire i telespettatori non solo con momenti di tensione fra i concorrenti ma anche con attimi di pura spensieratezza, soprattutto grazie a personalità che spiccano per simpatia e brio. In questa edizione tale ruolo è ricoperto senza dubbio da Francesca Cipriani, indiscutibilmente una delle concorrenti più amate di questa edizione. Tra siparietti divertenti e momenti ironici ha saputo regalare anche momenti emozionati nel corso delle settimane, come dimostrato dagli incontri con il suo amato che di recente, le ha addirittura proposto in diretta di diventare sua moglie. Anche nella scorsa puntata andata in onda lunedì 29 novembre non sono mancati i momenti che l’hanno vista al centro dell’attenzione, distinguendosi sempre per la sua carica di energia positiva. In particolare, l’ex storica concorrente de “La pupa e il secchione” è stata coinvolta in un siparietto divertente con la nuova entrata Valeria Marini.

Alfonso Signorini ha presentato la showgirl marcando subito l’ipotetico astio tra le due. Infatti, quando la Marini ha superato la soglia della porta rossa si è ritrovata proprio davanti la Cipriani freezzata. Terminata l’immobilita Francesca ci ha tenuto a raccontare perché spesso si parla della discordia che dovrebbe esserci tra le due. La ragazza ha infatti raccontato di essere stata più volte trattata con sufficienza dalla Valeria nazionale, in diverse occasioni oltretutto. Inoltre, ha aggiunto che durante la reciproca esperienza all’Isola dei famosi pensava di essere riuscita a stringere un rapporto di stima tra le due, per poi essere smentita una volta terminato il programma. In ogni caso, tra le due non è nata nessuna discussione anzi, era evidente il sorriso e la spensieratezza nonostante tutto. Nel momento della nomination Francesca ha deciso di nominare Jessica Selassiè; ha giustificato la scelta della principessa asserendo che dopo la precedente nomination fatta a carico di Clarissa, ha visto cambiare il comportamento della sorella nei suoi confronti. Nelle prossime puntate è certo che la Cipriani sarà ancora protagonista dei momenti più divertenti del programma, oltre a saper regalare momenti emozionanti.

