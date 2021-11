Francesca Cipriani “Ho fatto il botox non mi si muove la fronte!”/ Confessione choc al GF VIP

Al Grande Fratello Vip 2021 è arrivato il momento di mettere alla prova le proprie abilità sportive con la prima edizione delle Vippolimpiadi in cui tutti i concorrenti della casa si sono dovuti sfidare in diversi giochi. Francesca Cipriani e Katia Ricciarelli hanno svolto un faccia a faccia nel gioco dello sposta biscotto in cui le due concorrenti con un biscotto sulla fronte dovranno spostarlo con i movimenti facciali e riuscire a mangiare il biscotto senza l’ausilio delle mani.

Prima di questa prova molto difficile, Aldo Montano nelle vesti di conduttore chiede e Francesca se vuole ringraziare qualcuno e lei, senza un attimo di esitazione esclama: “Grazie mamma che mi hai fatto con la bocca larga!”.

Francesca Cipriani in difficoltà alle Vippolimpiadi

La sfida del biscotto per Francesca Cipriani si dimostra più dura del previsto, e quando Aldo fa una dimostrazione spiegando che: “Con i soli movimenti della fronte e dei muscoli facciali dovete far scivolare il biscotto nella bocca”, lei esclama: “Ma io ho fatto il botox! Non mi si muove la fronte!!” Manila Nazzaro, conduttrice insieme ad Aldo Montano ironizza sulle difficoltà della sfida: “Chi ha fatto il botox non sarà agevolato nella sfida”.

Nonostante tutte le difficoltà fisiche che di Francesca Cipriani per la sfida del biscotto, la concorrente riesce a vincere la sfida riuscendo a mangiare un biscotto, mentre Katia, nonostante la sua fronte riesca a muoversi, rimane a bocca asciutta.

