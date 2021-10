Francesca Cipriani/ I fan del GF Vip deluso: “Teatrini di pessimo gusto”

Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip: i dubbi sul duo Sophie Codegoni e Soleil Sorge

Francesca Cipriani è sempre alla ricerca del suo amato Alessandro, Signorini ogni volta le fa credere che il suo amore è nella Casa invece si ritrova sempre a dialogare con una sagoma di cartone: “No, così no, non è niente vero e io non ci sto, già mi avete persa che non ci sto più con la testa”, ha sentenziato l’esplosiva showgirl di fronte all’ennesimo cartone. Francesca si è arrabbiata con Sophie Codegoni e Soleil Sorge: secondo la Cipriani le loro liti e screzi sono studiati a tavolino e lei ne è al corrente perché gli è stato rivelato da alcune persone in comune.

Secondo la ex Pupa le due avrebbero un copione da “recitare” e i loro dissapori servono soltanto a farle emergere dentro la Casa. La sua dichiarazione, però non è stata accolta dal conduttore che ha sentenziato che le due ragazze continueranno il loro percorso e non vuole più tornare sull’argomento.

Francesca Cipriani: delude il popolo del web

Sui social Francesca Cipriani sta perdendo consensi. In tanti si lamentano dei suoi atteggiamenti esagerati e di come interagisca poco dentro le dinamiche della casa. “Comunque la Cipriani è il peggio del peggio. Mangia il doppio degli altri, non fa mai niente (finge di partecipare in cucina ma non muove un dito, smangiucchia e lascia denti nelle pietanze), si vede solo quando fa il suo teatrino di pessimo gusto”, ha scritto un utente su Twitter.

E ancora: “Trovo veramente incomprensibile che chi sta dicendo che Davide non è affatto simpatico perché sta facendo tutto forzatamente sono gli stessi che applaudiscono ed esultano per i teatrini beceri forzatissimi della Cipriani” e “Qualcuno mi deve spiegare cosa ci troviate di divertente nella Cipriani che tira i capelli a Giucas”. Moltissimi, infatti, non apprezzano il mondo con cui Francesca infastidisce quotidianamente Casella.

