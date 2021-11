Francesca Cipriani/ Il fidanzato al GF VIP come concorrente? Suggestione dei fan…

Francesca Cipriani è senza dubbio una delle concorrenti più amate del Grande Fratello VIP. Coi suoi modi di fare ha conquistato il pubblico di Canale 5, ma soprattutto quello dei social che settimanalmente la omaggia con meme divertenti e post ironici. Il meglio lo ha dato quando, nel corso di queste settimane, nella casa è entrato il fidanzato Alessandro per farle delle sorprese. Urla, crisi e scenate piuttosto teatrale hanno caratterizzato le reazioni sempre focose e brillanti di Francesca Cipriani.

Ecco perché più di qualcuno ha visto di buon occhio l’indiscrezione che era uscita a fine ottobre su Il Messaggero, secondo cui Alessandro Rossi, il suo fidanzato sarebbe potuto entrare nella casa come concorrente. Uno scenario improbabile al momento, ma che ha ingolosito parecchio i fan della coppia, speranzosi di poterli vedere insieme a Cinecittà.

Francesca Cipriani, Alessandro Rossi vivace come lei e non solo

Francesca Cipriani ha fatto capire di avere intenzioni molto serie con il fidanzato emiliano. Nei giorni scorsi, chiacchierando con gli altri concorrenti del Grande Fratello VIP 2021, ha svelato le intenzioni future sue e di Alessandro. Lui le avrebbe già manifestato l’intenzione e il desiderio di portarla all’altare, oltre a mettere su famiglia con lei. Anche Francesca Cipriani è dello stesso avviso e non vede l’ora di realizzare ogni suo sogno.

Il classe 1991, nato a Cesenato in Emilia Romagna, per il momento non può far altro che aspettarla fuori dalla casa. Le ha già fatto diverse sorprese e l’ha incontrata più di una volta in questa prima parte di reality: se Francesca Cipriani dovesse andare avanti al GF VIP, dovrà portare ancora pazienza per abbracciarla. A meno che gli autori non decidano di realizzare la suggestione dei fan…

