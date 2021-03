Francesca Cipriani: “Liposcultura per assomigliare a Kim Kardashian”/ “Sto bene…”

Francesca Cipriani si è sottoposta ad una nuova operazione chirurgica, Stavolta ha scelto un intervento di liposcultura per modella le sue curve. Ad annunciarlo era stata lei stessa ai microfoni di Pomeriggio 5. “Farò una liposcultura che mi permetterà di avere una vita strettissima alla Kim Kardashian. Farò una liposuzione e il grasso estratto lo inietterò nei glutei. Insomma, mi trasformerò tra Barbie e Kim Kardashian”, aveva detto a Barbara D’Urso. L’intenzione è stata concretizzata. Francesca Cipriani, infatti, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha annunciato di essersi sottoposta all’operazione. Tutto è andato bene e la showgirl ha rassicurato personalmente i fans annunciando di dover solo riposare per tornare il prima possibile in forma.

Francesca Cipriani rassicura i fan dall’ospedale

Direttamente dall’ospedale dove si è sottoposta all’intervento di liposcultura, Francesca Cipriani ha rassicurato tutti i suoi fans. “Sto bene, devo solo riposare”, ha detto nel primo video pubblicato tra le storie di Instagram. “Ragazzi, vi faccio un sorriso”, ha poi aggiunto la Cipriani. Dopo il riposo che le è stato prescritto dai medici, Francesca Cipriani tornerà presto in tv. Probabilmente, nel salotto di Barbara D’Urso dove è spesso ospite, mostrerà la sua nuova forma fisica. Sempre sorridente e alla ricerca dell’amore, la Cipriani continua a strappare sorrisi e a conquistare la simpatia del pubblico che ormai la segue da anni. Su Instagram, infatti, i messaggi dei fans sono sempre tantissimi. “Sei sempre uno spettacolo”, “Bellissima”, “Sei stupenda”, “Sei sempre stata il mio punto di riferimento, trasmetti tanto amore e simpatia”, scrivono i fans.



