Francesca Cipriani nuda tra le onde/ Foto, cita Leopardi e il lato b…

Francesca Cipriani ci ha abituato ad essere simpatica ed estroversa, ma mai ci saremmo aspettati di vederla nuda tra le onde. Poco fa su Instagram ha pubblicato una foto di un nudo integrale, di spalle, mentre entrava nell’acqua. Capelli bagnati lungo la schiena, lato b prorompente ha subito attirato l’attenzione di chi la segue giorno dopo giorno con grande attenzione. A descrizione delle immagini ha deciso di citare l’infinito di Giacomo Leopardi, scegliendo una frase che calza a pennello solo se estrapolata dalla poesia e liberamente reinterpretata: “Il naufragar m’è dolce in questo mare”, clicca qui per l’immagine e per i commenti dei follower. Immancabile è il riferimento a quella che è stata la sua più importante esperienza professionale, L’isola dei famosi.

Francesca Cipriani nuda tra le onde: le provocazioni social

Non è la prima volta che Francesca Cipriani si presenta in una provocazione social. La ragazza ha sempre mostrato un lato innocente e molto ingenuo di sé, anche se in molti hanno pensato che il suo personaggio fosse totalmente costruito per attirare l’attenzione. Difficile sapere com’è la ragazza dal vivo, ma più facile notare che sui social network si lascia andare spesso a foto che vanno un po’ al di là del consentito. Di certo Francesca è una bella ragazza, con un fisico statuario e un seno che conquista il pubblico maschile. Il pubblico però spesso vorrebbe vederla parlare di lei e togliere quei panni da personaggio televisivo con poca intelligenza e molto istinto.

La foto dello scandalo





