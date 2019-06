Francesca Cipriani/ Prova coraggio, fan in delirio mandano tilt l’account Twitter (Ciao Darwin 7)

Francesca Cipriani sarà il capitano della squadra dei Bucatini che questa sera accenderà la gara di Ciao Darwin 7. L’appuntamento in replica vedrà infatti la maggiorata sfidare gli Integratori capitanati da Maddalena Corvaglia, per un duello senza precedenti che porterà entrambe scendere in campo. Come se la caverà la prezzemolina dei salotti tv alle prese con ragni, formiche, blatte e insetti di ogni tipo? Per scoprirlo non resta che attendere l’episodio in replica questa sera, quando la Cipriani, determinata a disputare la prova di coraggio, dovrà immergersi in una vasca colma di millepiedi, blatte e topolini. In occasione della messa in onda della puntata, ricordiamo che in quell’occasione il popolo di Twitter reagì condividendo numerosissimi cinguettii, ma la mole di commenti mandò in tilt il profilo social della maggiorata. “Mi avete impallato Twitter – disse in quell’occasione la Cipriani – non riuscivo più a Twittare. Vi amo. Giuro non so come ho fatto”.

Francesca Cipriani: accuse choc a Walter Nudo

Rifiutata nei mesi scorsi da Walter Nudo, del quale ha diverse volte ammesso di essersi innamorata, Francesca Cipriani ha lanciato una bomba nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, svelando che il celebre attore avrebbe ormai da tempo una love story con un misterioso uomo. “Io so tutto Walter! So che sei legato ad una persona e questa persona ce l’ha anche con me, ma puoi dirgli di stare tranquillo”, ha detto l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi nel salotto di Barbara D’Urso. Ma se di fronte a queste sue dichiarazioni Walter Nudo non ha fatto una piega, la stessa cosa non può dirsi per il popolo di Twitter, ancora una volta diviso dalla capacità della maggiorata di creare scompiglio: “la stalker più stalker che esista, povero Walter Nudo”, “quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba”. E ancora: “sta a rosicare perché Walter Nudo gli ha dato il due di picche”. Riuscirà la Cipriano a conquistare l’ex gieffino?

Di notte in un supermercato… le stranezze di Francesca Cipriani

Il pubblico di Canale 5 è ormai abituato alle stranezze di Francesca Cipriani. La bionda maggiorata è infatti tra i protagonisti più seguiti dei salotti televisivi italiani e con le sue piccole polemiche riesce a dare un tocco di brio a qualsiasi reality. Di recente, però, il settimanale Oggi ha portato a galla alcune stranezze che sembrerebbero ben lontane dal personaggio televisivo che la Cipriani ama sfoggiare sul piccolo schermo. Sembra infatti che nei giorni scorsi l’ex isolana sia stata pizzicata in piena notte in un esercizio commerciale a Milano. “Cosa ci fa spesso e volentieri in piena notte Francesca Cipriani nella multietnica viale Monza? “L’ex isolana – si legge sul noto settimanale – ama fare la spesa prima che il sole sorga in un noto supermercato aperto h24”. Da quel momento sono nate le ipotesi più disparate, anche se c’è chi crede che la Cipriani si rechi nel supermercato nottetempo semplicemente per evitare di essere presa d’assalto dai fan.



© RIPRODUZIONE RISERVATA