Fidanzato di Cristiano Malgioglio chi è?/ Misterioso 38enne che fa il nutrizionista

Chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglio? Il paroliere italiano ha rivelato poco tempo fa di aver trovato un nuovo amore. Si tratta di un uomo di 38 anni di origine turca, bellissimo, come dice la stessa zia Malgy. “A separarci sono quasi 2000 chilometri”, ha detto al settimanale Chi di recente, “ma per fortuna la tecnologia aiuta anche due innamorati come noi. È un nutrizionista e, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul. In amore, al contrario di quello che si può pensare, non sono esibizionista. Sono un uomo di spettacolo, è vero, ma ho fatto in modo che a parlare fosse sempre e solo il mio lavoro. Magari, in futuro, accadrà”. Quando ci sarà la possibilità di viaggiare all’estero, Malgioglio raggiungerà di sicuro il suo amore. Anche per conoscere la suocera, che vive in Grecia, nell’isola di Siria. Come è sbocciato il loro amore? “Il classico colpo di fulmine”, ha sottolineato, “eravamo nei pressi di piazza Taxxim a Instanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io, come da copione, cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa”. Nonostante la forte differenza d’età, fra i due procede tutto a gonfie vele. Anzi per Malgioglio è un valore aggiunto, visto che non si potrebbe mai immaginare al fianco di un uomo della sua stessa età. “Che magari mi aspetta in mutande sul divano per rimboccargli il plaid e per togliere le bottiglie di birra vuote dal pavimento?”, ha aggiunto.

FIDANZATO CRISTIANO MALGIOGLIO CHI E’? “NON SAPEVA DELLA MIA FAMA…”

Michael è il fidanzato di Cristiano Malgioglio e in base a quanto raccontato dal paroliere al settimanale Chi, sembra proprio che il turco di cui si è innamorato non lo conoscesse affatto. Anche se il cantautore è famoso in tutto il mondo, il nutrizionista che gli fa battere il cuore non sapeva nulla sul suo conto. “Ricordo che le prime sere restava spiazzato quando vedeva che, girando per strada, tutti mi guardavano”, ha raccontato, “inizialmente davo il merito al mio ciuffo poi ha scoperto la verità e non si è scomposto minimamente”. Per ora sappiamo davvero molto poco del fidanzato della zia Malgy, ma non è escluso che prossimamente scopriremo qualcosa di più sul suo conto. Oggi, sabato 30 maggio 2020, Cristiano Malgioglio sarà invece uno dei protagonisti che

vedremo a Verissimo – Le storie. Verrà trasmessa in replica un’intervista rilasciata alcuni mesi fa alla padrona di casa, dove ovviamente non c’è traccia del suo nuovo e folle amore. “A letto viene sempre e solo con me”, ha detto ancora parlando di Michael, “lo seduco con della cioccolata fondente e con un po’ di piccante. La faccio io”. Il paroliere non ha mai nascosto di essere passionale sotto le lenzuola, ma niente incontri bollenti a distanza e via telefono. “So che in questo periodo molte coppie si sono aiutate con foto e video”, ha detto ancora, “mentre noi no”.



