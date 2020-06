Francesca Cipriani “Sono zitella, dopo tre mesi senza..”/ Su La Pupa e il Secchione..

Pubblicità

Francesca Cipriani torna a far parlare della sua vita privata e di questi ultimi mesi in cui è rimasta lontana dalla tv e anche dall’amore tenendo come sua unica compagna la tv (a parte i social ovviamente). La bella showgirl bionda che tanto successo ha portato a casa anche in versione conduttrice de La Pupa e il Secchione è intervenuta nel programma Viaradio Autostrade per l’Italia di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5, per rivelare quali sono i suoi progetti per la prossima estate e, soprattutto, come ha passato questi ultimi mesi chiusa in casa come tutti noi. In particolare, Francesca Cipriani ha confessato: “Vita privata? Sono ancora zitella, dopo tre mesi chiusa in casa non potrebbe essere altrimenti…no, sono ancora zitella, sono ancora single…io aspetto ancora il mio principe azzurro, cerco l’uomo vero, per me i sentimenti sono stati una cosa seria a prescindere dalla tv”.

Pubblicità

FRANCESCA CIPRIANI ASPETTA “L’UOMO DELLA SUA VITA”

Francesca Cipriani poi sottolinea “In questa vita o in un’altra vedremo..”, il punto è che non ha intenzione di svendere il suo cuore e quindi è in attesa della persona giusta. Lo stesso conduttore conferma che su di lei non ci sono mai gossip in questo senso a conferma della sua vita “in clausura”. La showgirl poi continua raccontando del successo de La Pupa e il Secchione grazie ad ascolti esorbitanti e del sicuro rinnovo per un’altra stagione che, molto probabilmente, slitterà nel 2021 per via di questa emergenza. E l’estate? Per lei vacanze italiane tra Puglia e Sardegna perché mai come in questo periodo c’è bisogno di sostenere l’economia locale, lei lo ha ribadito più volte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA