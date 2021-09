Francesca Cipriani piange “Mi serve psicologo”/ Grande Fratello Vip: cos’è successo

Francesca Cipriani in lacrime al Grande Fratello Vip. La showgirl si è lasciata andare ad uno sfogo che l’ha portata anche a piangere, ma soprattutto a chiedere l’aiuto di uno psicologo. Tutto è cominciato quando sulla Casa di Cinecittà è arrivato un aereo per Raffaella Fico da parte del suo fidanzato per una dedica di amore. Tutti i concorrenti si sono precipitati in giardino. Proprio in quel momento Francesca Cipriani è scoppiata a piangere. Quando le hanno chiesto se si fosse commossa per la coinquilina, l’ex Pupa ha risposto: «Sì, mi piacerebbe che anche il mio fidanzato mi inviasse un aereo». Poi si è lasciata andare ad una confessione relativa alla sua relazione con Alessandro Rossi: «Ho tanta paura di perderlo».

Francesca Cipriani e il “fondo toccato” per alcuni uomini

Francesca Cipriani ha fatto quindi esplicito riferimento ad Alessandro Rossi, definendolo «un’anima candida» come lei. D’altra parte, ha paura che finisca per fargli «pagare cose che mi hanno fatto gli altri». A tal proposito, ha confessato di aver «toccato il fondo» a causa di alcuni uomini. «Uno mi ha messo le mani al collo. Un altro mi ha derubato. Ho sempre paura di essere abbandonata». Da qui le fragilità della showgirl, che però è convinta del fatto che il fidanzato sia la persona giusta: «È la mia anima gemella». Ma è consapevole di aver evidentemente bisogno di aiuto. «C’è qualcosa dentro di me che non va, ho bisogno di uno psicologo», ha poi spiegato l’ex Pupa.

