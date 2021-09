Francesca Cipriani vs Vera Miales fidanzata di Amedeo Goria?/ Dopo l’attacco al giornalista confronto al GF

Cosa ci aspettiamo da Francesca Cipriani nella prossima puntata del Grande Fratello Vip? C’è molta carne sulla brace, il “maiale” dato ad Amedeo Goria potrebbe portarla a un confronto con la fidanzata Vera Miales e la discussione sarà accesa perché Francesca fidanzatissima con Alessandro non permetterà a nessuno di minare il suo rapporto, visto che il ragazzo è anche geloso. Non è scontato che possa intervenire anche la figlia del giornalista, Guenda, a prendere le difese del padre. C’è poi la dichiarazione d’amore di Alessandro Rossi, nonostante non ami apparire in tv, potrebbe presentarsi per salutare la sua amata, come ha fatto Enzo Paolo nei confronti di Carmen, oppure Alfonso invitando Francesca a raggiungere il “confessionale” potrebbe farle sentire il contenuto dell’intervista e sciogliere il suo cuore.

Francesca Cipriani Nei giorni successivi alla diretta è successo qualcosa che ha mandato su tutte le furie la fidanzata di Amedo Goria. Difatti nelle ultime ore sta facendo molto discutere il messaggio che l’attrice ha postato sui social dove attacca duramente Francesca Cipriani e Ainett Stephens, perché nonostante il giornalista sia entrato nel Grande Fratello Vip da single, la fidanzata non ha nessuna intenzione di mettersi da parte. “Vorrei dire a Francesca e ad Ainett che se continueranno a provocare Amedeo dovranno fare i conti con me”.

Il post è stato mandato in onda nella diretta di lunedì sera e le due ragazze sono scoppiate a ridere. Francesca ha accolto la minaccia rincarando la dose: “Sei tu che ti sei scelta Peppo Pig. È un maiale” diventando un idolo del web. Nei giorni scorsi Amedeo si è molto avvicinato a Francesca e ad Ainett stringendo un rapporto di amicizia che non è piaciuto affatto a Vera Miales che è intervenuta nuovamente in merito, definendo isteriche le risate delle gieffine solo perché non sanno dare giustificazioni. Secondo Vera, Francesca e Ainett stanno sfruttando la popolarità di Amedeo per andare avanti nel gioco. Poi senza mezzi termini ha redarguito Francesca: ” Che strano concetto avete di donna all’antica. Una donna all’antica non strofina il sedere sul lato A di un uomo nemmeno sotto ipnosi”.

Intanto fuori dalla Casa, Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca ha rilasciato un’intervista a “Trend&Celebrities” e mandata in onda sulla frequenze di Rtl 105 New. Il ragazzo ha fatto una dichiarazione molto importante: “Voglio costruire una famiglia con lei, sposarla. Quando si sta con una persona si sta con l’idea di un progetto che duri. A me non piacciono le storielle. Quando ci siamo fidanzati ci siamo guardati negli occhi, dicendoci di costruire qualcosa di duraturo nel tempo”.



