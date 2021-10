Francesca Cipriani sbaglia tinta e va nel panico al GF Vip / “Sembro una pannocchia!”

Francesca Cipriani si “trasforma” in una pannocchia

Una mattinata da dimenticare, quella di ieri, per Francesca Cipriani che all’interno della casa del Grande Fratello Vip nell’intento di rivitalizzare il suo colore di capelli ha sbagliato colore. La showgirl in preda alla disperazione ha iniziato a correre per la casa creando lo scompiglio tra tutti gli altri concorrenti. Jo Squillo ha cercato di tranquillizzare la ragazza aiutandola a sistemare il colore: “Capisco che ti dà fastidio terribilmente, ma non puoi disperarti adesso per i capelli. Tutte le cose non vengono a caso, magari troverai qualcosa che ti sta ancora meglio”.

Francesca Cipriani però non ha trovato nessun conforto nelle parole delle altre inquiline della casa, che sono corse subito in suo aiuto e hanno cercato di darle una mano a sistemare il pasticcio, e ha continuato a disperarsi e piangere urlando: “Sembro una pannocchia!!”.

Le lacrime di Francesca Cipriani e il misterioso messaggio

Francesca Cipriani dopo aver sbagliato il colore dei suoi capelli è entrata nel panico più totale, tanto che neanche le parole del suo grande amico Giucas Casella, che le confida: “Ti addolcisce di più” hanno effetto su di lei, che ha continuato a piangere e a disperarsi chiedendo all’amico di non intromettersi.

La sera del misfatto sui capelli di Francesca, sul giardino della casa del Grande Fratello Vip è arrivato uno strano oggetto non identificato, poi riconosciuto in un drone con una busta per tutti i concorrenti. All’interno della busta un messaggio criptato senza destinatario: “I nostri cuori sono lontani da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi”. Sul web sono nate molte teorie su chi avesse inviato questo messaggio, in molti pensano che possa essere di Delia Duran dopo l’avvicinamento di Soleil, mentre altri pensano possa appartenere a Lorenzo destinato a Manila Nazzaro, Alfono Signorini svelerà durante la puntata a chi è destinato il messaggio?

