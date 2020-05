Francesca Cipriani/ “Valeria Marini? Era un idolo, oggi mi è svanita” (Ciao Darwin)

Pubblicità

Francesca Cipriani torna in tv a “Ciao Darwin 7 – La Resurrezione”, il programma di Paolo Bonolis riproposto in replica il sabato sera su Canale 5. La ex Pupa e il Secchione è a capo della squadra dei Bucatini nella sfida contro gli Integratori rappresentata da Maddalena Corvaglia. Una sfida tra chi è attento alla forma fisica e chi invece non disdegna qualche strappo alla regola concedendosi buon piatto della tradizione italiana. Pur essendo rappresentante dei “bucatini”, la Cipriani ha un fisico da urlo che fa letteralmente impazzire il pubblico maschile (e non solo). Sui social, infatti, la ex concorrente del Grande Fratello si diverte a pubblicare diversi scatti per la gioia del pubblico maschile; tra le ultime foto uno scatto in bikini rosso che ha mandato in visibilio i suoi fan. Tantissimi i commenti da parte del suo pubblico: da “Mi sto sentendo male” a “Il rosso ti dona”, passando per “Bombe atomiche” e “Rossa di passione”. Non solo c’è anche chi, riferendosi al lato b della Cipriani, commenta “fondoschiena magico”.

Francesca Cipriani: “mi piace il sedere prorompente alla Kim Kardashian”

Un corpo da sballo quello di Francesca Cipriani che non ha mai fatto mistero di essere ricorsa alla chirurgia estetica. “Il primo intervento chirurgico è stato più di ricostruzione che estetico. Gli altri che ho fatto sono stati di aumento perché mi sentivo meglio con un décolleté generoso” ha raccontato la showgirl che annovera tra i suoi modelli di bellezza esteriore l’imprenditore e influencer Kim Kardashian. La stessa Cipriani, intervista dal Magazine Infoestetica, ha precisato: “mi piace il sedere prorompente… Kim Kardashian è sicuramente un’icona dei glutei esuberanti. Ho fatto un intervento ai glutei che però è andato male, purtroppo per errore del chirurgo, ed ho dovuto rimuovere le protesi con molteplici altri interventi di ricostruzione della fascia muscolare”. Dopo una serie di interventi e piccoli ritocchi, la ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha raggiunto il top e non vuole più ricorrere ad alcun aiuto estetico. “Ora non posso lamentarmi del mio fisico e non ho intenzione di ricorrere nuovamente al bisturi. Mi mantengo facendo ogni tanto punturine di acido ialuronico” ha precisato la simpaticissima opinionista di Canale 5.

Francesca Cipriani sul Coronavirus: “ho il morale a pezzi”

Anche Francesca Cipriani ha vissuto gli ultimi mesi in quarantena per via dell’emergenza Coronavirus. Intervistata da MeteoWeek, la ex gieffina ha raccontato: “ho il morale a pezzi per questa situazione. Il mio pensiero va a tutti coloro che non sono più con noi e a chi sta combattendo con il virus. La situazione non è bella e c’è poca chiarezza. Ormai vivo con l’ansia e se questa terribile pandemia dovesse tornare? Virologi sostengono che potrebbe arrivare una seconda ondata in autunno, non voglio neanche pensarci guarda”. Non solo, la Cipriani parlando delle sue esperienze televisive ha ricordato l’incontro con Valeria Marini con cui ha litigato. Le due donne, infatti, in passato sono state legate allo stesso uomo: Giovanni Cottone, ex marito della Marini da cui poi ha richiesto l’annullamento del matrimonio. In merito alla vicenda la Cipriani si è tirata fuori precisando: “la verità la conosce la Marini lei sa come sono andati i fatti e vi invito a chiederlo a lei. Lei era il mio idolo ma oggi non lo è più. Poteva essere ancora oggi un punto di riferimento, mi sono sempre rivista molto in lei e mi ha fatto malissimo essere stata trattata male da Valeria Marini. Se prima era un idolo oggi mi è svanita, profonda tristezza e delusione”.

