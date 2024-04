Francesca Cipriani stoccata a Belen Rodriguez a Belve/ “Non ha talento, lavora solo per l’aspetto”

Francesca Cipriani ribadisce le accuse a Belen: le dichiarazioni a Belve

Francesca Cipriani sarà ospite questa sera a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. Dalle anticipazioni ufficiali si evince che il volto televisivo abbia confermato alcune dichiarazioni contro Belen Rodriguez, pronunciate nel 2010 al Chiambretti Night.

Belen Rodriguez e Stefano Di Martino di nuovo insieme: pace fatta dopo separazione?/ Beccati con Santiago

“Quando la Fagnani le chiede se direbbe ancora quanto detto tempo fa su Belen Rodriguez, ‘una conduttrice come tante altre straniere messe in tv non per il talento ma per l’aspetto’, la Cipriani conferma: “lo pensavo davvero e io quello che penso non lo rinnego” si legge sulle anticipazioni. Cipriani, dunque, non si è rimangiata la parola nonostante dopo 14 anni, la showgirl argentina faccia ancora parte del mondo televisivo. L’ex conduttrice de Le Iene replicherà a queste parole?

Cecilia e Belen Rodriguez, prove d'abito prima del matrimonio/ "Momenti di commozione tra sorelle per…"

Francesca Cipriani, le passate dichiarazioni contro Belen: “Non ha talento”

Francesca Cipriani, nel 2010, ha rilasciato delle dichiarazioni accusando Belen Rodriguez di fare televisione solo grazie al suo aspetto ma di non avere alcun tipo di talento: “Belen Rodriguez non è a un livello tale da stare in televisione, non da conduttrice. Non ha talento! Ci sono queste ragazze straniere che ridono, non sanno parlare fanno degli errori, delle papere e non sono preparate” dichiarava l’ex gieffina al Chiambretti Night.

E ancora: “Solo per l’aspetto, ci sono tante ragazze che vengono messe dall’aeroporto in tv. Non hanno ancora il permesso di soggiorno che già stanno in tv. Vedo tante ragazze italiane che studiano una vita e non riescono a lavorare nella tv italiana e ci sono delle ragazze che non appartengono al nostre Paese e hanno le porte aperte quando vengono qui, secondo me non è giusto. Perché dovremmo prima esserci noi che siamo italiane poi le altre. Belen occupa un palinsesto intero e non c’entra se è rifatta o no, è la preparazione di cui parlavo prima che scarseggia“.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono tornati insieme?/ L’ultimo ‘avvistamento’ a Pasquetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA