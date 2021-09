Francesca Cipriani sviene al GF VIP a causa del fidanzato Alessandro Rossi/ Ecco cos’è successo

Finalmente Francesca Cipriani ha dato il meglio al Grande Fratello Vip 2021 e tutto grazie ad Alessandro Rossi, il suo giovane fidanzato. Proprio nelle scorse ore, il ragazzo è andato fuori dalla casa per urlare alla fidanzata parole d’amore. Quando la Cipriani ha avuto modo di capire di chi si trattava e di cosa stava dicendo, ha iniziato a dare di matto.

Mentre qualche suo compagno di avventura la invitata ad ascoltare e capire le sue parole e magari rispondere, altri ancora sono rimasti allibiti nel vedere la giunonica starlette lanciarsi a terra, fingere quasi uno svenimento, urlando, sbraitando al grido di “sei l’amore della mia vita”. Solo in un secondo momento ha avuto modo di calmarsi sempre sostenuta da alcuni dei suoi compagni, e alla fine si è rialzata mettendo insieme i pezzi della visita di Alessandro Rossi.

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani, fuori dalla porta rossa, e lei? Sviene!

Anche lui ha detto sempre belle parole su Francesca Cipriani rivelando di averla conosciuta a cena di amici in comune e di essere rimasto incantato dalla sua sensibilità, la stessa che lui ha ammesso di avere. All’epoca Alessandro Rossi stava attraversando un momento non facile e proprio grazie a lei ha ritrovato la luce in fondo al tunnel.

Francesca Cipriani ha avuto modo di stargli accanto e lui ha ricambiato quando lei è stata in ospedale e ha avuto una serie di problemi dovuti ai suoi ritocchini. Il loro rapporto si è rinforzato in questo periodo e adesso entrambi sembrano davvero molto presi e innamorati. Come finirà per loro con questa esperienza al Grande Fratello Vip 2021?

