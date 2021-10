Francesca Cipriani vede il fidanzato ed è caos! Fermata dai bodyguard al GF Vip/ Rischia la squalifica ma…

Francesca Cipriani show nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha deciso di farle una sorpresa: farle incontrare il suo fidanzato Alessandro. Lei è agitatissima: corre per la Casa, rischiando anche di inciampare e farsi male fino a quando il conduttore le svela che il ragazzo la attende in passerella. Lei corre da lui ma fa comprendere che sarà molto facile trattenerla e impedirle di gettarsi tra le sue braccia. Questo Signorini l’aveva previsto, è per questo che ha messo fuori dalla porta due bodyguard, pronta a bloccarla qualora fosse tentata di superare il limite.

Tempo pochi istanti e Francesca infatti cerca di superare questa barriera e gettarsi tra le braccia di Alessandro; ha così inizio una scena a tratti surreale, fatta di urla, lacrime, quasi-svenimenti, parole d’amore e informazioni sul cane della Cipriani che “cag* dappertutto”, informa infatti il ragazzo. Con grande difficoltà, Signorini riesce alla fine a separarli e a rimandare Francesca in Casa, salutando Alessandro dopo una chiara proposta: “Ti piacerebbe entrare nella Casa?”

