Francesca Dall’Olio, ex moglie e figli Gianluca Grignani/ “E’ il ricordo di un amore”

Francesca Dall’Olio è la ex moglie Gianluca Grignani. L’incontro tra i due è avvenuto nel 1996 durante le riprese del videoclip “La fabbrica di plastica”: lui era sul set come cantante, lei come fotografa. Un primo incontro che ha lasciato il segno come ha raccontato proprio il cantautore: “io Francesca l’ho solo e sempre amata, da quando vent’anni fa l’ho incrociata sul set della Fabbrica di plastica, e tanto è bastato a fermare il tempo nel tempo, a farmi fidare di lei incondizionatamente. Oggi posso dirlo: mi è andata bene”.

Significato Testo "Quando ti manca il fiato" Gianluca Grignani/ Analisi frasi (Sanremo 2023)

La presenza di Francesca è stata importantissima nella vita di Gianluca Grignani che con lei ha costruito una bellissima famiglia. 4 i figli nati dal loro amore: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Per Grignani i figli sono i suoi diamanti. Purtroppo dopo 24 anni d’amore la coppia ha preso strade differenti; una separazione sofferta, ma che la coppia ha preso per il bene dei propri figli.

GIANLUCA GRIGNANI CON "QUANDO TI MANCA IL FIATO" A SANREMO 2023/ Buon sound, ma...

Francesca Dall’Olio e Gianluca Grignani: perchè è finita?

La fine del matrimonio tra Francesca Dall’Olio e Gianluca Grignani non è stato semplice. Proprio il cantautore si è sbottonato nel salotto di Verissimo raccontando della separazione dalla ex moglie: “la fine della relazione con la mia ex non è stato un dolore, lo è stato per i miei figli, ma stiamo bene così. Lei mi ha dato la libertà e io l’ho presa”. Un dolore enorme, ma per fortuna nella sua vita i figli sono stati sempre un’ancora di salvezza: “se mi sono salvato, preso per i capelli, è merito dei miei figli”. Come padre Grignani parlando di se ha detto: “da padre mi viene spontaneo dare delle carezze affettuose ai miei figli, perché a me quelle carezze sono mancate”.

Paolo, chi è il padre di Gianluca Grignani/ "Non ci vediamo da almeno 15 anni"

Infine la fine del matrimonio con Francesca Dall’Olio è diventata anche oggetto di una canzone dal titolo “Non dirò il tuo nome”: “è il ricordo di un amore, un amore finito, un amore a tratti proibito, a tratti di genio di ingenuità, dolcezza e malinconia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA