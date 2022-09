Francesca Dall’Olio, ex moglie e figli Gianluca Grignani/ “Stiamo bene così”

Francesca Dall’Olio e Gianluca Grignani: perchè si sono lasciati?

Francesca Dall’Olio, Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona sono la ex moglie e i figli Gianluca Grignani. Un grande amore terminato nel 2020. Dopo tanti anni di matrimonio la coppia ha confermato ed ufficializzato la fine della loro unione nel 2020. Da tempo si vociferava di una crisi tra i due, ma né Francesca né Gianluca ne avevamo mai parlato alla stampa. Estranei al gossip e al mondo dello spettacolo, la coppia ha voluto “lavare i panni sporchi” nella propria casa senza andare per salotti televisivi. Ma quali sono i motivi della fine del loro amore? Stando ad alcune indiscrezioni si vocifera che a scegliere di terminare il rapporto sia stata proprio la donna. A parlare della fine della relazione con Francesca, è stato il cantautore nel programma televisivo “Verissimo” di Silvia Toffanin.

Gianluca Grignani "Oggi sono vergine"/ Dopo l'addio a Francesca Dall'Olio...

“La fine della relazione con la mia ex non è stato un dolore, lo è stato per i miei figli, ma stiamo bene così. Non sono stato un buon marito, ma sono stato sempre onesto. Sarei andato avanti per la responsabilità per i miei figli. Lei mi ha dato la libertà e io l’ho presa” – ha detto il cantante.

Francesca Dall'Olio, ex moglie Gianluca Grignani/ Lui: "l’ho solo e sempre amata"

Gianluca Grignani: “Francesca Dall’Olio l’ho solo e sempre amata”

Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio non stanno più insieme. La coppia dopo quattro splendidi figli ha deciso di dirsi addio, ma con serenità stando alle dichiarazioni rilasciate dal cantante de “La fabbrica di plastica”. “La fine della relazione con la mia ex non è stato un dolore, lo è stato per i miei figli, ma stiamo bene così. Lei mi ha dato la libertà e io l’ho presa” – ha detto Grignani che dalle pagine del settimanale Oggi ha sottolineato quanto i figli siano stati importanti nella sua vita. “se mi sono salvato, preso per i capelli, è merito dei miei figli. Da padre mi viene spontaneo dare delle carezze affettuose ai miei figli, perché a me quelle carezze sono mancate”.

Gianluca Grignani, la tossicodipendenza/ "E' stata una stronzat*, un errore tremendo"

Nonostante sia finita tra i due, Gianluca Grignani ricorda ancora con tanta emozione il primo incontro con la ex moglie Francesca conosciuta sul set del videoclip de “Fabbrica di plastica”: “io Francesca l’ho solo e sempre amata, da quando vent’anni fa l’ho incrociata sul set della Fabbrica di plastica, e tanto è bastato a fermare il tempo nel tempo, a farmi fidare di lei incondizionatamente. Oggi posso dirlo: mi è andata bene”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA