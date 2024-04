Francesca De André choc a Verissimo sull’ex fidanzato Giorgio Tambellini/ “Violenze anche quando ero svenuta”

Francesca De André e i maltrattamenti subìti dall’ex fidanzato Giorgio Tambellini: “Gettava addosso candeggina e oggetti incendiati”

Nel salotto di Silvia Toffanin è stata ospite Francesca De André. La settimana scorsa è arrivata la sentenza della condanna in primo grado dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini per violenza e lesioni. La figlia di Cristiano De André ha raccontato in maniera cruda e scioccante il calvario che ha attraversato per cinque anni prima di riuscire ad aprire gli occhi e trovare la forza di reagire e denunciare. Durante la sua confessione la 34enne ha rivelato nel dettaglio le violenze che ha subìto e che ha sempre perdonato all’uomo mentre Silvia Toffanin ha mostrato alcune foto allucinanti come prova, tralasciando di mostrare le più dure.

Sulle violenze subite dall’ex compagno Giorgio Tambellini, Francesca De André senza riuscire a trattenere il pianto ha confessato: “Inizialmente ho sempre creduto che le reazioni che lui aveva non erano così negative e pesanti da pensare che era qualcosa di non risolvibile” Poi con l’ingresso di Francesca nella Casa del Grande Fratello Vip la situazione è degenerata: “Il suo essere aggressivo è iniziato ed è stato visto all’interno della Casa.” Ed uscendo le violenze sono peggiorate: “A lui dava fastidio anche il fatto che io potessi sorridere a qualcuno e scattava di punto in bianco una rabbia, un rancore nei mie confronti che gli si leggeva negli occhi. Lui mi tirava addosso la candeggina, mi incendiava le cose e me le lanciava addosso, si metteva dei guanti da lavoro per non farsi del male lui. Ho dovuto fare dei trattamenti, mi sono dovuta ricostruire i denti.”

Verissimo, Francesca De André: “Ho rischiato di morire, il mio ex Giorgio Tambellini mi ha aperto il sopracciglio e rotto un dente”

Il racconto drammatico e scioccante di Francesca De André sulle violenze e maltrattamenti subiti dall’ex fidanzato Giorgio Tambellini hanno sconvolto anche Silvia Toffanin. La giovane ha continuato raccontando anche l’episodio più drammatico, avvenuto nell’aprile 2022, quello in cui ha rischiato di morire: “Io quel giorno non stavo molto bene e lui invece stava cenando con un ospite in casa nostra. Io vedendo che Giorgio aveva iniziato ad esagerare con l’alcool ho preferito mettermi da parte. Io ero zitta, stavo guardando la televisione mi ha afferrato per i capelli, trascinata dietro il divano, bloccata per terra e da lì sono cominciati pugni e calci in modo continuo. Appena prima di svenire mi sono detta questa è ultima. Se io non avessi avuto la prontezza di coprire determinate zone come le tempie io non sarei qui a parlare con te.”

Ha confessato di essere convinta di morire Francesca De André, dopo essersi ripresa dallo svenimento a cominciato ad urlare ed una vicina l’ha sentita chiamando le forze dell’ordine e l’ambulanza. Adesso, Francesca De André sta meglio anche se non solo porta ancora i segni psicologicamente ma anche fisicamente, l’ex fidanzato Giorgio Tambellini le ha rotto dei denti, aperto il sopracciglio in due e creato altre ferite e cicatrici. Ha concluso l’intervista commuovendosi per la bellissima lettera di sostegno e vicinanza ricevuta dal fratello Filippo.











