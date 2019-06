Francesca De Andrè e Gennaro Lillio/ Baci bollenti: la passione al GF è ufficiale

Oramai, ad un passo dalla finale, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono travolti dalla passione anche in pieno giorno. E così, in queste ore nella Casa del Grande Fratello 2019, l’atmosfera si è fatta decisamente bollente e la “coppia” ha passato il tempo a confidarsi e riempirsi di baci, proprio sotto l’occhio indiscreto del reality show più spiato della televisione italiana. Mentre tutti sghignazzavano all’interno del camping Carmelita, la coppia si è appartata nella zona notte. Distesi sul letto, lei senza maglietta, hanno voluto ripercorrere i bei momenti passati insieme da quanto questa esperienza ha avuto inizio. Domande maliziose, sguardi teneri e tantissime confidenze… e poi, alla termine, un lungo bacio passionale e romantico. Francesca e Gennaro non riescono a staccarsi l’uno dall’altra, la passione è ormai alle stelle e sotto gli occhi di tutti. “Cosa pensavi di me?” ha chiesto incuriosito il modello. Francesca quindi gli ha spiegato che aveva subito capito che fosse uno spirito libero, sincero e poco interessato alle apparenze e all’opinione altrui.

Grande Fratello 2019, passione ufficiale tra Gennaro e Francesca

“Quando hai capito che mi piacevi?” ha domandato invece Francesca De Andrè. Poi ha aggiunto: “o te ne sei reso conto quando te l’ho detto?”. Gennaro Lillio dopo averci pensato un po’ risponde che all’inizio non si era reso conto dell’interesse di Francesca nei suoi confronti. Così lei ha raccontato di quella puntata in cui, dopo aver affrontato un momento difficile, ha trovato il campano ad attenderla fuori dalla stanza Super Led. “Hai acceso la miccia”, conclude. Il discorso è proseguito, tra sguardi complici e gesti d’intesa, terminando con un lungo e intenso bacio. Nel campeggio poi, mentre cala la sera, la nipote di Faber si confida ancora con Gennaro: “Non ho più voglia di stare male, ma ora starò bene, me la cavo sempre”. E così, dopo avere ricevuto un abbraccio, Francesca ha domandato a Lillio: “Sapresti riconoscermi anche di spalle con i capelli lunghi?” e prontamente lui le ha risposto: “Certo, se non ti riconosco io, chi può? So come cammini, come ti muovi, come gesticoli”. L’opinionista di Barbarella, visibilmente compiaciuta si è lasciata andare ad altre tenerezze e il nuovo bacio. Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, dopo la fine del Grande Fratello 2019, si vivranno la loro storia d’amore anche fuori? Staremo a vedere!

