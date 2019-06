GF16, FRANCESCA DE ANDRÈ HA BESTEMMIATO?/ Video, “Porco…”: la nota della produzione

Il Grande Fratello prende posizione sulla presunta bestemmia di Francesca De Andrè. Secondo la produzione, la concorrente del reality show condotto da Barbara D’Urso non ha utilizzato un’espressione blasfema: «Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Francesca De Andrè non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma». La nota diramata sui social network ha raccolto grandi critiche, ecco una serie di commenti: «Le aggressioni verbali? Dove le mettiamo? Le mani addosso a Gennaro? Dove le mettiamo? È stata richiamata gente per molto meno e a lei nulla?», «Ovviamente e la prediletta di Barbara,anche se bestemmia viene tagliato ovviamente, viva la TV dei raccomandati», «Se avesse bestemmiato non l’avreste comunque squalificata», «Francesca usa un turpiloquio continuo e voi squalificate, ad esempio, Marco Predolin perché ha detto mannaggia. Bravi complimenti». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

“COLPA” DI MALGIOGLIO?

Il gran finale del Grande Fratello 2019 è dietro l’angolo ma qualcuno potrebbe non arrivarci, o almeno così sperano e pensano alcuni. Ancora una volta il pomo della discordia è Francesca De Andrè che sembra abbia bestemmiato in pieno pomeriggio e, ancora una volta, per “colpa” di Cristiano Malgioglio. Il video e l’audio che potete sentire subito in fondo sembrano rivelare una vera e propria bestemmia da parte della gieffina (anche se l’ultima parte non è molto chiara) e adesso gran parte del pubblico chiede a gran voce la sua squalifica perché troppe volte le è stato perdonato di tutto. Sarà davvero così? Non lo sappiamo ancora, fatto sta che a farla adirare in questo modo è stato ancora l’opinionista di Barbara d’Urso. Poco prima della presunta bestemmia, Francesca De Andrè stava ancora commentando le parole di Malgioglio e la sua intromissione in cose di famiglia che non conosce o che, sicuramente, ha saputo da una sola campana, la De Andrè arriverà a lunedì? (Hedda Hopper)

COSA HA DETTO FRANCESCA DE ANDRE’?

Francesca De André torna al centro della bufera. Stavolta non si parla di tradimento o di lite con Gennaro Lillio ma di qualcosa che sta scatenando le polemiche dei telespettatori del Grande Fratello 2019. Francesca De André avrebbe bestemmiato! La figlia di Cristiano, che tanto sta facendo discutere per i suoi comportamenti, si sarebbe resa protagonista di parole molto pesanti che alcuni video che ormai girano sul web confermerebbero. “Poco D*o” sembrerebbe essere la bestemmia uscita dalle labbra di Francesca, che ha sollevato un gran polverone. La ragazza, in queste settimane, ha infatti già suscitato antipatie da parte del pubblico che la ritiene essere “raccomandata” – visto il tempo a lei dedicato in ogni diretta rispetto agli altri – oltre che “protagonista di comportamenti aggressivi e spiacevoli” in varie occasioni.

FRANCESCA DE ANDRÈ HA BESTEMMIATO AL GRANDE FRATELLO? I COMMENTI DEL WEB

Di fronte alle immagini della presunta bestemmia di Francesca De André al Grande Fratello 16, sul web si è scatenato il finimondo. Appelli e critiche hanno invaso il profilo Facebook del Gf, eccone alcuni: “Francesca De Andrè il giorno 04 Giugno alle ore 14:40 ha bestemmiato urlando PORCO ***. Siete tutti vergognosi: conduttrice e autori che permettono tutto questo. CACCIATELA SUBITO!!”; e ancora “Francesca il 4 giugno ha bestemmiato. Prendete provvedimenti altrimenti siete una tv spazzatura.”; e c’è ancora chi si chiede “come mai il video della bestemmia della De Andrè non si vede da nessuna parte????” Un episodio che non potrà certamente essere snobbato dallo staff del Grande Fratello e dalla stessa Barbara d’Urso, qualora la bestemmia venisse confermata.





