Ricovero d’urgenza per Francesca De André, vittima di una brutta e pericolosa disavventura in casa. A rivelarlo la stessa influencer, che su Instagram ha raccontato cosa le è successo e perché è finita in ospedale. La figlia di Cristiano De André, nonché nipote del cantautore Fabrizio, era in casa quando ha deciso di mangiarsi uno yogurt, ma non sapeva che avrebbe rischiato la morte. Per errore, infatti, ha ingerito del detersivo. “Ho rischiato la morte oggi“, ha rivelato Francesca nella didascalia al post in cui ha pubblicato anche un video dalla camera d’ospedale.

X Factor 2024 live show, 2a puntata/ Diretta, eliminati: Les Votives come i Pink Floyd?

“A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt“, ha esordito nel messaggio. L’ex gieffina è consapevole anche dello spavento che ha generato attorno sé per il suo malore, visto che è arrivata anche a “urlare per il dolore delle corrosioni interne“. La donna è corsa in ospedale per ricevere le cure del caso, ricevendo fortunatamente qualche rassicurazione dai medici circa le sue condizioni di salute.

Eliminato X Factor 2024, chi è/ El Ma finisce in ballottaggio e scoppia in lacrime

IL RACCONTO CHOC DI FRANCESCA DE ANDRÉ

L’incidente domestico poteva avere gravi conseguenze per Francesca De André, che fortunatamente ha evitato il peggio. “Il detersivo ha rischiato di performi fegato, appendice, stomaco, l’intestino“, ha raccontato l’influencer, che ha ricordato come poteva riportare problemi anche all’apparato respiratorio, oltre che a quello gastrointestinale. Infatti, entrambi potevano riportare gravi danni. Nonostante non si sia ripresa ancora del tutto da questa terribile esperienza, ha voluto comunque mandare un messaggio ai suoi fan, invitandoli a fare attenzione e, quindi, ad evitare di commettere il suo stesso errore.

Lorenzo Salvetti canta Lazza a X Factor 2024, Agnelli durissimo: "Adesso però cambia"/ Jake: "Tutto uguale"

“Mi sento di dire state attenti…sopratutto ai bambini e gli animali che posano averne accesso… è un attimo. Ora siamo qui, dopo non si sa“, ha concluso Francesca De André. Eppure, tra i commenti al post ve ne sono tanti di utenti che non credono alla sua versione e non si capacitano del fatto che non si sia accorta di nulla in tempo.