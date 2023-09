Francesca De Andrè/ “Non potrò più avere figli, aspetto di capire se masse tumorali siano benigne”

Francesca De Andrè è stata intervistata questa mattina dal programma di Rai Uno, Storie Italiane. Pochi giorni fa ha vissuto un dramma, un intervento chirirurgico molto invasivo: “Mi hanno rimosso le tube quindi non posso più avere figli naturalmente. Ho avuto un periodo dove stavo sempre male, non capivo cosa fosse. Sono andata a fare tutti i controlli ed è venuto fuori che avevo un problema. Non è ancora certo sia un tumore, mi hanno trovato delle masse e sto aspettando che mi dicano di che natura sono, se benigne o maligne.

“Non è passato molto – ha proseguito Francesca De Andrè – e sto aspettando le risposte, sto cercando di rimanere positiva e di pensare bene, credo che ce ne siano già state abbastanza e quindi mi aspetto una risposta buona”. E ancora: “E’ stata l’ennesima batosta, non era nei miei progetti prossimi avere un figlio però io ad oggi so che non posso più avere dei figli naturalmente”.

FRANCESCA DE ANDRE’ E I CASI DI PRESUNTI MALTRATTAMENTI: “IL PROSSIMO 4 OTTOBRE IL PROCESSO”

“Ho iniziato a sentirmi male – ha continuato Francesca De André – e hanno trovato questo masse, queste cisti di cui una molto grossa e sto aspettando una risposta. La mia salute è ancora ballerina, a volte non riesco neanche a stare in piedi. Sto cercando di far capire come di punto in bianco una donna si possa ritrovare in una situazione del genere. Ho visto sull’argomento molte persone prenderla un po’ superficialmente, ma l’ignoranza è all’ordine del giorno quindi io tendo a sottolineare quali siano le sensazioni delle donne”. Poi ha aggiunto: “Adesso attendiamo le risposte e speriamo che vada tutto bene, vorrei venire qui a dirti che è tutto a posto”.

L’ex Grande Fratello ha parlato anche delle sue questioni giudiziali, presunti maltrattamenti nei confronti della stessa Francesca De Andrè da parte di un ex: “C’è un processo in corso, il 4 ottobre ci sarà la seconda udienza e io mi sono costituita parte civile”. Roberto Alessi, intervenuto in collegamento, ha aggiunto: “Io ho messo in guardia Francesca De Andrè ma non mi ha voluto ascoltare. Certe volte le donne, inseguendo la felicità, poi si dimenticano di avvisaglie palesi. Ascoltate chi vi vuole bene”. Francesca De Andrè ha aggiunto: “Vicino a me c’è mio fratello e ci sono anche degli amici, la mia famiglia reale me la sono creata, non è quella che mi ha regalato mamma natura”.











