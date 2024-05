Francesca Del Taglia e Marco Cusmati si sono lasciati/ L’ex di Uomini e Donne sbotta: “Ho sbagliato!”

Francesca Del Taglia annuncia la fine della sua relazione con Marco Cusmati: lo sfogo dell’ex di Uomini e Donne

La relazione tra Francesca Del Taglia e il nuovo compagno Marco Cusmati è ufficialmente conclusa. Ad annunciarlo è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha deciso di rompere il silenzio e rispondere alle tante domande ricevute negli ultimi giorni dai fan che hanno notato, attraverso i social, l’assenza dell’uomo nella sua vita. “Come avete ben visto, la relazione con l’ultima persona che ho frequentato, è stata chiusa già da un po’ di tempo. – ha annunciato Francesca – Non voglio nemmeno nominarla questa persona quindi non chiedetemelo più, non chiedetemi i motivi insomma sono cose nostre.” ha tuonato.

Francesca non ha voluto svelare le motivazioni che hanno portato a questa rottura, addossandosi anzi le colpe di aver portato avanti questa storia: “Ho sbagliato io, sono una persona umana e purtroppo si sbaglia. Mi faccio sempre prendere molto dall’istinto e dalla pancia io, da sempre e in tutto ciò che faccio. Sono troppo vera purtroppo, anche in questo e sbaglio.”

Francesca Del Taglia, l’appello ai fan dopo la rottura: “Non chiedetemi più di lui, sto facendo un percorso psicologico”

Francesca Del Taglia si è però detta felice del fatto di non aver presentato Marco Cusmati ai figli: “Il motivo? Perché non me la sentivo, – ha spiegato poi l’ex di Uomini e Donne – è stato un sesto senso che mi sentivo ed è stato giusto, meno male.” Ha quindi chiesto ai suoi follower di non chiedergli più della sua relazione con Marco e della rottura: “perché non fa più parte della mia vita e nel frattempo, come vi ho già detto, sto facendo questo percorso psicologico e ho degli alti e dei bassi, a volte sto bene e altre volte un po’ meno. Ho sempre le mie cose, i miei problemi però insomma si va avanti. Tutto fortifica e niente uccide, per amore non è mai morto nessuno quindi felice così.” ha concluso.











