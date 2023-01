Francesca Del Taglia “Rapporto con Eugenio Colombo? Sempre peggio”/ “Chiedete a lui…”

Francesca Del Taglia e i rapporti con Eugenio Colombo

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, dopo essersi conosciuti nello studio di Uomini e Donne dove lui era un tronista e lei una corteggiatrice, per nove anni, hanno formato una delle coppie più belle e amate della storia del dating show di canale . Un amore grande e importante coronato da una convivenza quasi immediata e dalla nascita di due figli, Brando e Zeno. Purtroppo, però, anche i grandi amori possono finire ed è ciò che è accaduto all’ex coppia di Uomini e Donne. La relazione tra Eugenio e Francesca non si è conclusa in modo pacifico. La loro è stata una rottura turbolenta e, ancora oggi, i rapporti non sarebbero dei migliori.

A confermarlo è proprio Francesca che, nel frattempo, ha ritrovato l’amore accanto al nuovo compagno Federico Fiorentino. Rispondendo alle domande dei fan sui social, ha svelato di non essere ancora riuscita a ritrovare un po’ di serenità nel suo rapporto con Eugenio.

Francesca Del Taglia e le parole su Eugenio Colombo

“I rapporti con il mio ex? Sempre peggio purtroppo”, ha ammesso Francesca Del Taglia rispondendo ad una domanda dei followers che hanno approfittato della sua disponibilità per soddisfare la propria curiosità. “Tu sembri serena, Eugenio invece è sempre pungente nei tuoi confronti, ma perchè?”, chiede ancora una fan. “Chiedetelo a lui“, è la risposta secca della Del Taglia che, in una successiva risposta, chiede di non parlare più del passato e di come si è conclusa la storia ribadendo di non “sputare nel piatto dove ho mangiato”.

Francesca, dunque, sta andando avanti per la propria strada dedicandosi ai figli Brando e Zeno con cui si mostra spesso sui social e al nuovo fidanzato con cui ha cominciato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

