Federico Fiorentino, chi è il fidanzato Francesca Del Taglia/ Dopo Eugenio Colombo…

Francesca Del Taglia e la fine della storia d’amore, nata a Uomini e Donne, con Eugenio Colombo…

Quest’estate tra la miriade di coppie che hanno vissuto la tragica fine di una relazione, una in particolare ha portato lo sconforto dei fedeli telespettatori del noto programma Uomini e Donne. Di chi si tratta? Ovviamente di Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo! I due infatti si erano conosciuti nel lontano 2012 al celebre daiting show di Maria De Filippi, e da li erano stati inseparabili. Quest’estate però la loro relazione è rovinosamente giunta al termine! La rottura tra i due non è stata né semplice né silenziosa: i due non hanno infatti resistito dal lanciarsi frecciatine e farsi una vera e propria guerra via social.

Ad aver annunciato la fine della storia era stata lei con un lungo post Instagram dove parlava del duro momento che stava vivendo e chiedeva ai fan di lasciarle riservatezza. Eugenio in tutta risposta, scatenato sui social, ha preso a male parole l’ex moglie e madre dei suoi figli dandole della poco di buono e sostenendo di essere stato più volte tradito. Dopo pochi mesi dalla loro rottura su Francesca ha poi iniziato a circolare un gossip lanciato dalla regina delle blogger Deianira Marzano: pareva infatti che Francesca stesse avendo un flirt top-secret con un famigerato amante ai tempi della lovestory con Eugenio dal nome Federico. Oggi Francesca ha finalmente deciso di uscire allo scoperto insieme al suo nuovo fidanzato e no, Deianiria non ci era per nulla andata lontano…

Francesca Del Taglia si mostra con il suo nuovo fidanzato, si tratta di Federico Fiorentino, ecco la foto…

È così che oggi, Francesca Del Taglia, dopo la rottura da Eugenio Colombo, ha ritrovato la serenità in compagnia di un altro uomo. Di chi si tratta? È stata la donna stessa a rivelarlo, mostrando ai suoi fan il ragazzo in una storia Instagram: l’uomo con cui Francesca appare è Federico Fiorentino! Sul ragazzo per ora si sa poco, neppure la sua età, ha un profilo che conta più di 13mila seguaci e ha una grande passione per la musica, al punto tale che ne ha fatto mestiere: Federico è infatti musicista e DJ.

Dopo aver pubblicato la foto Francesca Del Taglia ci ha tenuto a dare delle precisazioni ai suoi follower: “Eugenio non è stato lasciato per un’altra persona ma per ben altri motivi, eravamo già in crisi, e questa è una parentesi in cui non voglio rientrare. Anziché andare di fiore in fiore come tante persone single fanno io mi sto vedendo con una singola persona. La vita è mia, con Eugenio è ormai da 4 quasi 5 mesi finita, basta non c’è più niente da gossippare. Miliardi di coppie stanno insieme senza più amarsi e vanno con altre persone, si scannano, hanno amanti e questo mi fa una grande tristezza non è giusto né per me né per le persone mi stanno accanto. Io ho preferito fare cosi. Io vado a letto serena e ho la coscienza apposto”. Ecco la prima foto di coppia di Federico e Francesca:













