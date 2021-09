Francesca Fabbri Fellini, nipote Federico/ “Zia Giulietta Masina la quercia di casa”

Francesca Fabbri Fellini, nipote dell’immenso Federico Fellini e di Giulietta Masina, è stata stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Uno Weekend: “Sono stata molto fortunata ad avere Federico Fellini e sua moglie Giulietta Masini come mie padrini al battesimo, Fellini aveva già tre oscar, zia Giulietta aveva già fatto grandi parti”. Quindi Francesca Fabbri Fellini ci ha tenuto a ricordare: “Di zia Giulietta quest’anno ricorre il centenario, è stata l’unica protagonista italiana di due film che hanno portato a casa l’oscar miglior film straniero”.

La nipote di Fellini era molto unita con lo zio ma anche con la zia: “Eravamo molto unite, zia Giulietta è stata la vera quercia di casa Fellini, è stata tutto per lo zio Federico, è stato il primo amore”. Quindi ha svelato la dedica del regista alla moglie: “Ho cominciato a vivere quando ho incontrato il suo sguardo”. Poi un pizzico di polemica: “E’ stato amore per tutta la vita c’è stata solo la zia Giulietta e lo sottolineo sempre questo concetto perchè spesso ci sono signore che vanno in tv che parlano di amore con lo zio Federico”.

FRANCESCA FABBRI FELLINI, NIPOTE FEDERICO: “VI RACCONTO UN ANEDDOTO SU CLARK GABLE”

In conclusione dell’intervista ha raccontato un simpatico aneddoto con protagonista un altro grandissimo della storia della cinematografia come Clark Gable, attore americano: “Zia Giulietta andò da sola a ritirare l’Oscar per Le notti di Cabiria e in questa serata speciale andò a chiedere con grande semplicità a Clark Gable se poteva farle un autografo e lui disse, ‘No signora Masina lei mi deve fare un autografo e voglio ballare con lei in questa magica notte”.

Francesca Fabbri Fellini sarà martedì 14 settembre a Campo Lomaso, in provincia di Trento, per un nuovo appuntamento con Rassegna Generazioni 2021, e il protagonista dell’incontro sarà “La Dolce Vita: Federico Fellini un maestro senza tempo”. Presente anche Franco Dassisti, critico cinematografico e conduttore radiofonico del programma “La Rosa Purpurea” su Radio24.

