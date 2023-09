Francesca Fagnani anticipa il ritorno in tv/ Ecco quando va in onda la prima puntata di Belve

Francesca Fagnani e il ritorno di Belve

Tra i protagonisti più attesi della nuova stagione televisiva della Rai c’è sicuramente Belve. Il programma di Francesca Fagnani dove gli ospiti si ritrovano a rispondere a domande, spesso, scomode, tornerà presto in onda con un’edizione tutta nuova. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione, dello sport, della musica e del cinema che sono pronti a raccontarsi nel salotto di fuoco della Fagnani che, pur mettendo a proprio agio i propri ospiti, è pronta ad aprire i cassetti del loro passato per scoprire dettagli mai raccontati.

Tra i personaggi che avrebbero accettato l’invito della Fagnani ci sarebbero Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto, Raoul Bova. Nomi che hanno già scatenato la curiosità del pubblico, ma quando partirà ufficialmente la nuova stagione di Belve?

Belve e Francesca Fagnani: ecco quando va in onda la prima puntata della nuova stagione

La prima puntata della nuova stagione di Belve va in onda il 26 settembre, in prima serata su Raidue. Francesca Fagnani anticipa il debutto, inizialmente previsto per martedì 3 ottobre quando, su Italia 1, partirà la nuova stagione de Le Iene con il debutto di Veronica Gentili.

Una partenza annunciata da TvBlog secondo cui la Rai avrebbe deciso di anticipare la partenza di Belve per sopperire all’annullamento del concerto “Una nessuna e centomila” per un problema di salute di Fiorella Mannoia e che la seconda rete della Rai avrebbe dovuto trasmettere in diretta. L’appuntamento con Belve, dunque, è per il 26 settembre, ma per scoprire il primo ospite sarà necessario aspettare ancora qualche giorno.

