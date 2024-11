Francesca Fagnani, chi è la conduttrice e giornalista: “Figli? Si può essere felici senza”

Tra gli ospiti della puntata di domenica di Che tempo che fa, Fabio Fazio avrà la possibilità di intervistare Francesca Fagnani, la nota conduttrice e giornalista oltre che padrona di casa di Belve. Negli ultimi anni è stata senza dubbio una delle grandi protagoniste del piccolo schermo con le sue interviste irriverenti e senza peli sulla lingua, Francesca Fagnani ha raccontato in una intervista concessa tra le colonne del quotidiano romano Il Messaggero perché non abbia mai avuto figli con il compagno di vita Enrico Mentana, una scelta non dettata da un motivo in particolare, ma che comunque ha donato felicità e spensieratezza alla conduttrice:

Davide Bonolis e Sophia Berto sono fidanzati?/ L'indiscrezione: “Uno scoop sul figlio di Sonia Bruganelli…”

Alla domanda sull’assenza di figli nella sua vita, Francesca Fagnani ha risposto così: “Se ho rinunciato alla maternità per qualche motivo in particolare? No, nessuno, non è successo, non mi manca e penso che si possa essere felici anche senza figli”.

Francesca Fagnani rivela: “In tv le donne vengono raccontate come vittime”

Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani, ha generato grandi ascolti negli ultimi anni, incollando al piccolo schermo milioni di italiani curiosi, che grazie alle interviste pungenti della giornalista hanno avuto modo di conoscere lati inediti di tantissime personalità, dallo spettacolo allo sport.

Francesca De André: "Ho deciso di eliminare papà dalla mia vita"/ "Mamma non mi ha mai compresa"

Intervistata da Il Foglio, Francesca Fagnani si è espressa così riguardo al suo format. “In tv le donne vengono raccontate come vittime, e in parte è un bene, ma culturalmente io volevo fare un programma che rivendicasse ciò che per un uomo è un pregio e per una donna un difetto, come l’ambizione, il carrierismo”.