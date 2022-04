Francesca Fagnani, chi è la compagna di Enrico Mentana/ “Premure reciproche. Il suo carattere…”

Enrico Mentana condivide la propria vita con Francesca Fagnani. Il direttore del TgLa7 e storico direttore del Tg5, è uno dei volti più noti del giornalismo televisivo italiano. Da qualche annocondivide la propria vita con. Il direttore dele storico direttore delè uno dei volti più noti del giornalismo televisivo italiano. La coppia condivide la passione per il mondo del giornalismo : “Gli interessi sono gli stessi. La gente magari parla di altro, noi ci appassioniamo sull’Ucraina. Succede ad esempio che durante l’aperitivo diciamo: ‘Hai sentito Putin’?, come se fosse un amico nostro”.

Francesca Fagnani si è raccontata a Oggi è un altro giorno, spiegando il suo rapporto con Enrico Mentana: “Non è che io sappia bene cosa sia il romanticismo. Non ho mai festeggiato un San Valentino, un anniversario… I fiori o me li compro da sola o in quella casa non entrano. Ma sono cose che non mi interessano”. Ci sono cose alle quali però la coppia davvero non rinuncia: “Io ed Enrico abbiamo fin dall’inizio del nostro rapporto delle premure reciproche tutte nostre. Per dire, non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore prima, aspetta l’altro. Sono attenzioni, un modo di preservare il rapporto e il piacere di stare insieme e di condividere. Per dire, se iniziamo a vedere una serie tv non esiste che uno dei due vada avanti e lasci l’altro indietro. Ma non è una scelta, è proprio che a me non piacerebbe vedere una puntata o film senza di lui”.

Chi è Francesca Fagnani, compagna di Mentana

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana Mentana nel privato con Francesca Fagnani? La giornalista ha raccontato: “Enrico è molto più buono di quello che sembra. Se lo vedi martirizzare l’inviato Paolo Celata ti chiedi: a casa che farà? Ma, a casa, è più gentile che nel presepe delle dirette. Quanto alla tendenza all’egocentrismo, tendo a non farlo sentire rockstar e metto a riposo il suo ego”. sono insieme dal 2013 . A chi ha insinuato in questi anni il dubbio che la presenza del giornalista possa aver in qualche modo agevolato la carriera della compagna, lei risponde: “Trovo insopportabile la domanda, è un modo di insinuare il dubbio in chi legge. Mi pare scorretta: non sono arrivata a fare il programma a vent’anni. Se mi fa questa domanda, e conosce la mia storia, è maliziosa. Se non la conosce, mi dispiace”. Ma com’ènel privato con? La giornalista ha raccontato: “Enrico è molto più buono di quello che sembra. Se lo vedi martirizzare l’inviato Paolo Celata ti chiedi: a casa che farà? Ma, a casa, è più gentile che nel presepe delle dirette. Quanto alla tendenza all’egocentrismo, tendo a non farlo sentire rockstar e metto a riposo il suo ego”.

La giornalista è nata Roma il 25 novembre 1978. Dopo la laurea in Lettere con dottorato in filologia dantesca presso l’Università “La Sapienza” di Roma, la donna ha cominciato a collaborare con la Rai a partire dal 2001, presso la sede distaccata di New York. Dopo essere tornata nella Capitale, ha esordito come giornalista televisiva, lavorando nei programmi di Giovanni Minoli e Michele Santoro. Dal 2018, è diventata conduttrice di Belve, in onda dal 2021 su Rai 2: è anche autrice del programma. La donna non ha figli, ma ha un ottimo rapporto con quelli del compagno.

