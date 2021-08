Francesca Fagnani e Michela Rocco di Torrepadula, compagna e ex moglie Enrico Mentana/ Due amori a confronto

Francesca Fagnani e Michela Rocco di Torrepadula sono rispettivamente la compagna e la ex moglie di Enrico Mentana, il direttore del TG La7. Nel 2002 il noto giornalista televisiva si è sposato con la moglie Michela Rocco di Torrepadula, ex Miss Italia. Un amore importante quello tra il giornalista e la modella-attrice e conduttrice che hanno avuto anche due figli: Giulio e VittoriaMichela. Sulla loro storia d’amore si è sempre saputo molto poco essendo Mentana un uomo molto discreto e riservato. Sta di fatto che ad un certo punto la coppia ha deciso di separarsi e divorziare. Una decisione inaspettata, anche se la ex miss Italia sui social ha pubblicato una serie di tweet che hanno fatto pensare che la causa scatenante tra i due potesse essere stato un tradimento.

Enrico Mentana, il rapporto con i figli/ "Cerco di essere un buon papà, non ho sensi di colpa"

“Il peggior nemico lo troverete tra le persone che frequentano la vostra famiglia. Sono a conoscenza delle vostre dinamiche, punti deboli…Si insinuano come serpi velenose e al momento opportuno, pungono e avvelenano” – ha scritto Michela Rocco di Torrepadula su Twitter. Non solo, poco dopo ad un follower ha risposto: “qualcuno ci sperava. Anzi una. Rustica progenia semper villana fuit. L’arrivismo non ha limiti e morale” per poi lanciare un tweet in seguito cancellato in cui scrisse: “se vostro marito vi tradisse con la vostra migliore amica che ha tenuto in braccio i vostri figli e ne ha approfittato di un momento buio, come reagireste?”.

Conte flop su La7: solo 237mila spettatori per Mentana/ M5s a picco anche in tv

Enrico Mentana e la compagna Francesca Fagnani: “stiamo insieme dal 2013”

Dopo la separazione dalla moglie Michela Rocco di Torrepadula, Enrico Mentana ha ritrovato l’amore con Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice romana che è al timone del programma “Belve”. La bella giornalista ha conquistato il cuore del direttore del Tg di La7 e dalle pagine del settimanale Oggi si è lasciata scappare qualche dettaglia sulla loro relazione: “io ed Enrico abbiamo fin dall’inizio del nostro rapporto delle premure reciproche tutte nostre. Per dire, non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore prima, aspetta l’altro. Sono attenzioni, un modo di preservare il rapporto e il piacere di stare insieme e di condividere. Se iniziamo a vedere una serie tv non esiste che uno dei due vada avanti e lasci l’altro indietro. Ma non è una scelta, è proprio che a me non piacerebbe vedere una puntata o film senza di lui”.

Matteo Renzi vs Francesca Fagnani/ “Mi piaccio? Queste domande le lasci alla Gruber”

Non solo, la Fagnani ha aggiunto: “io ed Enrico stiamo insieme dal 2013, è la mia relazione più lunga – ha confessato -. Ma non è che io sappia bene cosa sia il romanticismo: non ho mai festeggiato un San Valentino, un anniversario… I fiori o me li compro da sola o in quella casa non entrano”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA