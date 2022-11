Francesca Fagnani “Ilary Blasi sincera, Nina Moric nuda”/ “Dopo il coming out di…”

Su Rai 2 va in onda la nuova stagione di Belve, programma di successo condotto da Francesca Fagnani. La sua intervista a Ilary Blasi viene ancora citata quando si parla della separazione da Francesco Totti: “Io credo sia stata molto sincera. Le chiesi se il suo rapporto sarebbe sopravvissuto ad un tradimento e disse no, e mi pare che così sia andata”, ha raccontato a Da noi… A ruota libera. Ma il successo è cominciato soprattutto dopo l’intervista a Pamela Prati sullo scandalo Mark Caltagirone: “Cristallo o acciaio per lei? Il cristallo è un po’ troppo trasparente per lei, rimaniamo sulla forza”.

A far discutere anche l’intervista a Wanna Marchi: “Più che ambigua, fa impressione che lei non si sia pentita. Lei dà la colpa a chi è stato troppo ingenuo, non prova pietas. Io poi cerco di raccontare storie, anche divisive, sebbene questo non sia il suo caso. Ma comunque ha pagato ed è una storia che valeva la pena raccontare perché è stata un fenomeno mediatico per tanti anni. Più agguerrita di lei è la figlia Stefania Nobili, che ha sviluppato un carico di aggressività che la mamma fuori dalle telecamere non ha”.

Le “Belve” di Francesca Fagnani: i retroscena sulle interviste

L’ospite che le ha suscitato tenerezza è Nina Moric: “È arrivata nuda, con le sue fragilità. Non le ha nascoste. Lei è molto autocritica e mi sembra in un percorso di rinascita”. Riguardo il suo modo di fare le interviste: “Io ho la libertà di fare le domande, ma non affondo mai con nessuno. Non ho fatto passi indietro, ma non ho ironizzato sul suo modo di essere. Le ho mandato un messaggio per sapere se stesse bene, lei mi ha chiesto: ‘Come fai a capirmi? Nemmeno io mi capisco’”. Ma Francesca Fagnani a Da noi… A ruota libera ha citato anche l’intervista a Monica Contraffatto, che ha fatto coming out da lei: “Le mandai un messaggio per capire come stesse. Lei mi rispose: ‘Mia madre dice che pure te sei lesbica secondo lei’. Le ho risposto: ‘Per ora no, ma la considero già mia suocera’”. Riguardo i suoi difetti: “Sono un po’ prepotente e perfezionista, mi infastidisco a lavoro se le cose non vanno come voglio”.

