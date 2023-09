Francesca Fagnani: “Sottovalutai l’importanza di mia madre”/ “Dalla sua morte mi sento la più sola al mondo”

Francesca Fagnani, dallo studio di Domenica In, su Rai 1 con Mara Venier, si è raccontata, anticipando l’imminente ritorno in onda del suo celebre programma, Belve, che tornerà martedì prossimo sempre su Rai 2, con 5 puntate esclusive. Parlando proprio della sua carriera giornalistica, ricorda che “ero a New York che studiavo filologia, mi trovai davanti ad una delle due torri che implodeva. Ero al centro della storia e della cronaca e decisi di presentarmi a Rai International. Da lì ho iniziato. C’era Floris”, ricorda Francesca Fagnani, “mi portava in giro a vedere un po’ le cose, ma non facevo nulla. Quando sono tornata ho proseguito. Amo molto il mio lavoro”.

Francesca Fagnani: “Ho sottovalutato il rapporto con mia madre”

Passando oltre nella sua intervista Francesca Fagnani ha parlato anche del rapporto con sua madre, mancata pochi anni fa. “Mi dispiace moltissimo”, confessa, “non aver dato a mia madre la centralità che meritava, il peso che aveva l’ho capito solo dopo. Ero molto legata a mio padre”, ricorda, “lo sono ancora, e poi le figlie con le madri hanno sempre un rapporto particolare”, ragione per cui durante la sua vita ha sottovalutato il rapporto con la madre.

“Si sono separati ma hanno continuato a frequentarsi“, ricorda Francesca Fagnani parlando del rapporto tra i suoi genitori. “Quando mia madre si è ammalata lui tornò a casa per accudirla, lei voleva avere solo lui al suo fianco e penso che sia la forma d’amore più alta che esista. L’amore generoso, quello vero. Da mamma ho preso la capacità reattiva. Quando si perde un genitore, soprattutto una madre, ti senti il più solo al mondo“. Tuttavia, Franscesa Fagnani ci tiene anche a sottolineare che nonostante la scomparsa della madre, “penso anche che un genitore non ti lascia mai veramente da solo, nelle ricette, nelle cose che fai e negli atteggiamenti, ma un po’ più soli siamo comunque”.

