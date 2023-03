Francesca Fantuzzi, moglie Domenico Berardi: “Mi hanno augurato di abortire”/ Sfogo…

La denuncia di Francesca Fantuzzi, moglie di Domenico Berardi

Francesca Fantuzzi, moglie del calciatore del Sassuolo Domenico Berardi, incinta del secondo figlio, denuncia gli attacchi che riceve sui social dagli haters. Di fronte ai numeri commenti inquietanti degli haters, da mamma e moglie, Francesca Fantuzzi ha deciso di rivolgersi già un avvocato per proteggere la propria famiglia. Spaventata dalla situazione che si respira sui social, la moglie di Berardi ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera raccontando quello che sta accadendo.

“Da mamma, da moglie, da donna, semplicemente da essere umano dico: ho paura. Il nostro club inteso come proprietà, dirigenza e compagni, ci è stato e ci è accanto. Ma anche giocatori di altre squadre con le loro famiglie ci hanno manifestato sostegno e ci siamo confrontati su quello che purtroppo è un male comune”, le parole della Fantuzzi.

Lo sfogo di Francesca Fantuzzi

Francesca Fantuzzi non nasconde di essere arrabbiata nel leggere determinati commenti e aggiunge di avere paura anche per ciò che augurano a lei e al marito Domenico Berardi. “A Domenico augurano di finire su una sedia a rotelle, a me dicono di stare attenta perché sanno dove esco, con chi, a che ora. Saranno anche solo minacce, ma chi me lo garantisce”.

Da lì la decisione di proteggere il figlio Nicolò non mostrando il suo volto: “Un peccato. Lui è buffo, davvero divertente. A volte mi piacerebbe mostrarlo, ma con quale coraggio? Mi scrivono che gli vorrebbero fare del male, come posso escludere che un giorno, riconoscendolo, qualcuno gli tiri dell’acido in faccia? La mia non è una scelta voluta, è obbligata. Non posso condividere una cosa così bella ma anche così poco protetta”.

