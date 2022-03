Francesca Ferragni, incinta la sorella di Chiara Ferragni/ “Waiting for you”

Francesca Ferragni è incinta per la prima volta: la gioia condivisa con Chiara Ferragni

Bebé in arrivo a casa Ferragni, più precisamente per Francesca Ferragni, la sorella “nip” di Chiara Ferragni in quanto non appartenente al mondo del jet-set propriamente detto e dentista nonché esperta dei chirurgia del cavo orale. Lo rendono noto le tre sisters Ferragni, Chiara, Valentina e la neo mamma Francesca in una nota condivisa a social unificati, con un messaggio ermetico ma pregno di gioia per il lieto arrivo previsto per la dentista di casa Ferragni al grido di: “Waiting for you”, “Aspettando te!”.

Solo pochi giorni prima di condividere il nuovo post di queste ore, che la ritrae con le sorelle e future neo zie, Francesca postava sul suo profilo Instagram l’immagine di un’ecografia a testimonianza della sua gravidanza in corso, alla sua 24esima settimana di gestazione. “Ciao amore“, è la descrizione scritta dalla dentista a corredo del post sull’ecografia in 4d fatta al feto che porta in grembo, e di cui dava lieto annuncio per la prima volta sempre via social, con l’uomo della sua vita, il musicista 40enne Riccardo Nicoletti, durante le festività natalizie e di Capodanno 2021-2022. Per l’occasione la coppia di neo mamma e papà, genitori per la prima volta, si sono detti finalmente liberi di rendere noto l’arrivo imminente della cicogna.

Attimi intensi che Francesca vuole condividere con i follower sfruttando la roccaforte della sorella blogger ed esperta di tendenze Chiara Ferragni, ovvero i social-network, con alle spalle tanti anni di relazione con Riccardo, dal momento che il loro amore sbocciava nel lontano 2009 in quel di Cremona, città natale di entrambi i futuri genitori, poi trasferitisi a Milano. E la coppia cremonese, inoltre, è in procinto di festeggiare il 33esimo compleanno di Francesca, previsto per il 12 marzo 2022, questo weekend, con la gioia di condividere con il popolo del web il frutto del loro amore.

Il web è in visibilio per il bebé in arrivo a casa Ferragni

A margine dell’ultimo post del trio di super sisters Ferragni, intanto non mancano i messaggi di congratulazioni dei fan e vip vicini alla family made in Italy tra le più influenti nel mondo via social. “Belle tutte e 3 le sorelle, non vedo l’ora che arrivi il piccolo”, scrive un utente tra i fedeli sostenitori della Ferragni family. La bella notizia del bebè in arrivo in Casa Ferragnez porta quindi una ventata di sana gioia ed ottimismo sui social, dove il mondo segue con attenzione gli aggiornamenti della guerra in atto tra Russia e Ucraina, esplosa a cavallo tra il 23 e il 24 febbraio con una “spedizione militare speciale” voluta da Vladimir Putin a difesa dei separatisti del Donbass dalla minaccia espansionistica della NATO e l’Alleanza Atlantica verso est. E per la guerra esplosa in un 2022 così brutalmente novecentesco, la più influente tra le Ferragni sisters, Chiara Ferragni, ha lanciato un appello volto a sensibilizzare la rete sull’importanza delle donazioni per l’Ucraina, la cui popolazione versa in condizioni disagiate e/o è costretta a lasciare il proprio Paese per salvarsi dal conflitto, che per alcuni esperti di geopolitica potrebbe rivelarsi il terzo conflitto mondiale.

