Francesca Ferragni si è laureata/ Festa a casa in ciabatte. Chiara “orgogliosi di te”

Francesca Ferragni si è laureata. Da casa, naturalmente, come tutti i laureandi che stanno concludendo il loro percorso universitario in piena emergenza pandemia. A festeggiare con lei c’erano le sorelle Chiara e Valentina Ferragni e la mamma Marina Di Guardo che hanno assistito alla seduta nel salotto di casa mentre Francesca discuteva la tesa in tailleur e ciabatte! Se Chiara e Valentina Ferragni hanno deciso la strada della moda diventando influencer con la maggiore diventata una vera icona di stile nel mondo, Francesca ha deciso di percorrere una strada diversa da quella delle sorelle. Francesca Ferragni, infatti, si è laureata in Odontoiatria e Protesi dentali e lavora nello studio dentistico di papà Marco. Oggi, Francesca ha conseguito la laurea specialistica in chirurgia orale ed è stata festeggiata da tutta la famiglia.

FRANCESCA FERRAGNI SI LAUREA: I COMPLIMENTI DELLE SORELLE CHIARA E VALENTINA

Francesca Ferragni ha conseguito la laurea specialistica e la sorella Chiara le dedica un post con cui si congratula con lei dicendosi estremamente orgogliosa del suo risultato. “Laurea di specialistica durante Covid-19: questa mattina @fraferragni si è specializzata in Chirurgia Orale con voto finale 70/70 cum Laude. Dottoressa in Odontoiatria e Protesi Dentaria e ora Specializzata in Chirurgia Orale“, scrive Valentina. “Non potremmo essere più orgoglioso di te“, aggiunge Chiara pubblicando una serie di foto scattate a casa per festeggiare l’importante traguardo raggiunto dalla sorella che, in ciabatte, ha davvero conquistato tutti. “Le ciabatte sono il tocco di classe”, scrive un follower di Chiara con cui si dicono d’accordo altri fans della maggiore delle sorelle Ferragni.





