Francesca Fialdini a Vieni da me/ Tornerà a La Vita in diretta? Il futuro in tv

Francesca Fialdini, protagonista del pomeriggio di Raiuno conducendo ogni giorno, da lunedì al venerdì, La vita in diretta accanto a Tiberio Timperi, si racconta ai microfoni di Caterina Balivo. Sempre bellissima, sorridente, schietta e sincera, la Fialdini, ospite della puntata di Vieni da me del 30 maggio, racconta i dettagli della sua vita privata e la verità sul suo futuro professionale. Negli ultimi anni, Francesca Fialdini è entrata ogni giorno nella casa degli italiani, diventando un volto amico e molto amato dal pubblico. La stagione de La vita in diretta, tuttavia, ha scatenato anche diverse polemiche scatenate dai rumors sul cattivo rapporto tra la conduttrice e Tiberio Timperi. Rumors che, tuttavia, sono stati sempre smentiti. Tuttavia, sembra che il futuro della Fialdini sarà lontano dal programma pomeridiano di Raiuno. Sarà davvero così?

Francesca Fialdini dice addio alla Vita in diretta?

Nella prossima stagione televisiva, Francesca Fialdini lascerà la conduzione de La Vita in diretta per dedicarsi ad altri progetti professionali? Sicuramente, la conduttrice continuerà a lavorare in Rai, ma ad oggi, i rumors sul suo futuro non sono stati ancora confermati. Non è da escludere, tuttavia, una riconferma della coppia Fialdini-Timperi. Dopo i problemi iniziali, infatti, i due conduttori hanno legato sempre di più instaurando un rapporto di stima e rispetto e dando vita anche a divertenti siparietti in diretta. Francesca Fialdini, dunque, continuerà ad essere il volto femminile de La vita in diretta o la Rai le affiderà una nuova trasmissione? Il sogno della conduttrice resta la prima serata: riuscirà a reaizzarlo?

