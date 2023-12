Francesca Fialdini al posto di Nunzia De Girolamo su Raitre?/ Snobba Avanti popolo e punta ad avere…

Francesca Fialdini a La7 da Giovanni Floris

Francesca Fialdini è sempre più un nome di punta della Rai. Oltre a condurre, ogni domenica pomeriggio, il programma Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini è anche la padrona di casa di Fame d’amore in onda su Raitre. La Fialdini, tuttavia, non è solo una conduttrice, ma anche scrittrice. La Fialdini, infatti, ha pubblicato il libro, Nella tana del coniglio e per promuovere la propria opera, la conduttrice ha scelto una rete concorrente della Rai.

Francesca Fialdini, infatti, ha scelto La7 e la trasmissione di Giovanni Floris per promuovere il proprio libro. Una scelta che non sarebbe piaciuto ai piani alti di Viale Mazzini. Il motivo? La Fialdini, stando a quello che si legge sul settimanale Oggi, nel numero in edicola, avrebbe preferito la trasmissione di Giovanni Floris ad Avanti popolo di Nunzia De Girolamo.

Francesca Fialdini e Nunzia De Girolamo: l’indiscrezione di Oggi

Secondo quanto si legge sul settimanale Oggi, Francesca Fialdini punterebbe ad occupare lo spazio che, su Raitre, lascerà vuoto Nunzia De Girolamo. A fine anno, infatti, Avanti popolo, la trasmissione della De Girolamo, sarà chiusa per bassi ascolti. Cosa si celerebbe, dunque, dietro la scelta della Fialdini di sponsorizzare il proprio libro su La7?

“Nei corridoi si mormora che la talentuosa ed ambiziosa Francesca miri ad occupare lo spazio di Nunzia con un nuovo format. La strada, però, è in salita”, scrive Alberto Dandolo su Oggi.

