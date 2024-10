Francesca Fialdini, chi è e la lunga carriera come conduttrice televisiva

Conduttrice affermata e da anni operativa sul piccolo schermo, classe 1979, Francesca Fialdini vanta una ricca carriera alle sue spalle. È nel 2005 che debutta nel panorama televisivo, nelle vesti di inviata e conduttrice del notiziario di A sua immagine su Rai1, ruolo ricoperto fino al 2013; uno spartiacque decisivo per il suo percorso professionale. Nel 2013 presenta Volo in diretta su Rai3 al fianco di Fabio Volo, per poi sbarcare nello stesso anno al timone di Unomattina in famiglia al fianco di Tiberio Timperi, e di Unomattina con Franco Di Mare per le tre stagioni successive.

Il grande successo di quegli anni incrementa la sua esperienza televisiva e, nel 2017, arriva la chiamata per condurre La vita in diretta con Marco Liorni, venendo poi confermata per la stagione successiva al fianco di Tiberio Timperi. Tra i successi degli ultimi anni spicca il format di interviste Da noi… a ruota libera, che ha debuttato su Rai1 nel 2019/20 e che è in programma ogni domenica pomeriggio subito dopo Domenica In, oltre a Le ragazze che va in onda su Rai 3 dal 2023.

Francesca Fialdini non è mai scesa a compromessi sul campo lavorativo e, a tal proposito, in un’intervista a Vanity Fair dello scorso marzo ha raccontato di aver subito molestie ma non ha avuto paura di dire di no: “Mi sono ritrovata delle mani addosso che ho immediatamente tolto dal mio corpo: dopo averlo fatto, è capitato che ottenessi più rispetto di prima. Sono stata orgogliosa di me stessa, non ho mai avuto paura di dire no in questo senso, e pazienza se avrei rischiato di non prendere dei lavori importanti […]”

La conduttrice ha ricordato la brutta esperienza vissuta da giovane, alla quale ha però saputo sottrarsi: “È una storia che ha a che fare con diverse situazioni in cui mi sono ritrovata insieme a persone che gestiscono il potere e che pensano che tu dipenda da loro. Dobbiamo imparare, però, che noi non dipendiamo dal lavoro che facciamo: con un po’ di fortuna ne troveremo un altro. L’importante è parlare agli altri alla pari“.