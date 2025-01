Alice Arcuri, l’attrice conosciuta per aver recitato in serie di successo come Doc – Nelle tue mani, il Clandestino e Viola come il mare 2, sarà ospite oggi, domenica 19 gennaio, a Da noi… a ruota libera. Negli anni, Alice ha saputo farsi conoscere dal pubblico per il suo grande talento nella recitazione, mantenendo sempre riservata gran parte della sua vita privata. Quello che si sa è che da tempo è legata a Luigi Risso, con cui ha avuto un figlio nato nel 2014. Di Luigi si conoscono pochi dettagli sulla carriera o sulla vita personale, ma sembra che la coppia viva a Genova insieme al loro bambino.

Alice non è solita condividere scatti della sua famiglia neanche sul suo profilo Instagram, social che utilizza più che altro per promuovere i suoi progetti professionali. Difatti, per trovare foto insieme a Luigi, bisogna scorrere molto indietro, arrivando a post di molti anni fa. Tuttavia, recentemente, ha fatto un’eccezione rilasciando un’intervista al portale “The Wom”, nella quale ha parlato di come la maternità abbia cambiato la sua vita e la sua carriera.

Alice Arcuri, chi è il fidanzato Luigi Risso: la vita insieme a Genova e la nascita del loro figlio

Alice Arcuri è diventata mamma a 30 anni dopo aver dedicato tutta la sua gioventù alla recitazione, cercando di trasformare la sua passione in una professione vera e propria. La nascita del suo bambino, però, non ha messo un freno alla sua carriera. Al contrario, da allora, ha iniziato a prendere parte a fiction molto note della televisione italiana. “La sua nascita non mi ha tolto nulla, anzi, mi ha dato tanto”, ha spiegato l’attrice in un’intervista a ‘The Wom’. Dopo tanti anni al fianco del fidanzato Luigi Risso, Alice si sentiva pronta ad allargare la famiglia e affrontare la maternità.

“È la mia unica fragilità. Sento tantissimo anche la responsabilità di crescere un maschio migliore di quelli che ho conosciuto io, anche se questi sono sempre stati brave persone. Vorrei che fosse pronto per questa società in evoluzione, che possa amare le donne, che possa essere gentile con tutti e che non abbia paura di sbagliare”, ha raccontato il volto de Il Clandestino. Chissà se, durante l’intervista con Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, Alice Arcuri svelerà qualche dettaglio in più sulla sua vita privata e sulla storia d’amore con Luigi Risso.