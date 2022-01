Francesca Fialdini/ “Diana Del Bufalo? Intervista registrata prima di uscite no vax”

Proseguono le polemiche in merito alle dichiarazioni di Diana Del Bufalo, che di recente ha rivelato di non essere vaccinata contro il Covid-19. L’attrice è stata ospite di “Da noi… A ruota libera” di Francesca Fialdini e proprio in seguito alla trasmissione è montata nuovamente la polemica. I telespettatori, infatti, non hanno apprezzato la scelta di ospitare la protagonista di “Che Dio ci Aiuti” e altri film di successo, facendo così esplodere nuovamente il caso. La Rai, dal canto suo, ha mandato in onda lo spezzone con Diana con tanto di scritta “Intervista registrata”, per dimostrare che questa fosse precedente alle dichiarazioni che hanno creato tanto scalpore.

Ad intervenire, però, è stata in prima persona anche la conduttrice del programma, Francesca Fialdini. Con una storia su Instagram e tanto di screen della trasmissione in cui si legge proprio “Intervista registrata”, la conduttrice ha chiarito: “La puntata del 2/01 di Da Noi a Ruota Libera è stata registrata e le dichiarazioni rilasciate in questa ultima settimana dai protagonisti, non possono essere per questo argomento di conversazione nella messa in onda”.

Diana Del Bufalo nella polemica per il vaccino: cosa è successo

Dopo la pubblicazione di uno scoop su Diana Del Bufalo non vaccinata, l’attrice ha voluto chiarire di persona la situazione. Su Instagram, il noto volto della tv ha scritto: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti. Quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè, per via della genetica familiare ho il cuore ballerino. Niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto”.

Le parole di chiarimento di Diana non sono bastate per far terminare la polemica. In molti, infatti, non hanno apprezzato la scelta dell’attrice, soprattutto alla luce del difficile momento del cinema italiano proprio a causa della pandemia. Secondo tanti telespettatori, dunque, i programmi non dovrebbero dare ulteriore spazio alla comica italiana.





