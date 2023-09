Francesca Fialdini e il desiderio di maternità/ “E’ un mio grande desiderio, il tempo passa quindi vedremo”

Francesca Fialdini e il desiderio della maternità: “Un sogno incredibile”

Francesca Fialdini, giornalista e conduttrice televisiva ha affrontato il delicato tema della maternità, suo grande desiderio. Ai microfoni de La volta buona, condotto da Caterina Balivo, il volto tv ha svelato di poter avere difficoltà a diventare mamma: “La maternità è uno sogno incredibile che mi porto dentro, ma chissà se ci verrà fatto questo regalo dal cielo.”

E ancora: “Non mi piacerebbe affatto fare la mamma single, poi ognuno fa la sua scelta, nel mio caso mi piacerebbe condividere questa gioia grandissima e crescere insieme un bambino. E’ un mio grande desiderio. Il tempo passa e quindi vedremo se sarà possibile” ha affermato la giornalista, che ha poi parlato di altre forma di maternità.

Francesca Fialdini: “La maternità? Tasto delicato”

La giornalista ha svelato che, insieme al suo compagno di cui non ha rivelato l’identità, sta pensando di avere il primo figlio: “Se ne stiamo parlando? Sì, però, dato che è un tasto molto delicato se non sarà possibile voglio riuscire comunque a vivere questa cosa, con grande serenità e grande gioia perchè la vita, fino ad oggi, di soddisfazioni me ne ha date tante” ha svelato Fialdini ai microfoni di La volta buona.

La conduttrice della docuserie Fama d’amore aggiunge: “Ci sono tanti modi per esprimere la maternità occupandosi anche dei bimbi meno fortunati o perchè no, anche dei figli degli altri. Questo mestiere mi ha insegnato una cosa, che si può essere madri anche dei ragazzi che incontriamo e che hanno bisogno di noi ” afferma Francesca Fialdini che rinnova l’augurio di poter vivere la maternità anche nella sua vita privata.

