Cristiano Malgioglio ospite a “Da noi… a ruota libera”: vita privata e carriera

Tra gli ospiti dell’ultima puntata del 2024 di “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini c’è anche Cristiano Malgioglio. Che si tratti di Rai, Mediaset o piattaforme streaming come Prime Video, Malgioglio è ormai uno dei volti più richiesti dello spettacolo italiano. Sebbene il suo ritorno alla ribalta sia avvenuto solo qualche anno fa, la carriera del celebre cantautore si estende per oltre 40 anni, arricchita da successi e aneddoti memorabili. A ciò si aggiunge una vita straordinaria, unica quanto il personaggio stesso. Scopriamo meglio chi è Cristiano Malgioglio, esplorando i dettagli e i retroscena della sua vita privata e professionale.

Cristiano Malgioglio nasce il 23 aprile 1945 a Ramacca, in provincia di Catania. Dal 1946 al 1955 la sua famiglia emigra in Australia, per poi tornare in Italia quando Cristiano era ancora un bambino. Subito dopo il diploma come ragioniere, Malgioglio decide di lasciare la Sicilia e raggiungere la sorella a Genova, iniziando a lavorare alle Poste. Durante il suo soggiorno in Liguria, Cristiano Malgioglio incontra Fabrizio De André, che lo aiuta a entrare nel mondo della musica presentandolo a una casa discografica a Milano. Tra i suoi brani più celebri: L’importante è finire e Ancora ancora ancora per Mina, Testarda io per Iva Zanicchi e Gelato al cioccolato per Pupo.

Cristiano Malgioglio: il ritiro dalle scene e il dolore per la morte della sorella

Negli anni 2000 Cristiano Malgioglio vive una rinascita televisiva, diventando un volto noto grazie alla partecipazione a reality come L’Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip, Amici e Tale e Quale Show, sia come concorrente che come giudice. Durante l’evento “Porta di Roma Live” lo scorso luglio, ha però annunciato a sorpresa il suo ritiro entro due anni: “Ho bisogno di pensare alla mia vita, ho dedicato tanto alla musica”. In questo modo, Malgioglio potrà dedicare più tempo al suo fidanzato turco, di cui ha spesso parlato senza svelare troppi dettagli, nemmeno il nome. L’unica certezza è che la loro relazione dura da almeno quattro anni e che il fidanzato, molto più giovane di lui, avrebbe circa 40 anni.

Cristiano Malgioglio, ospite oggi a Da noi… a ruota libera, ha sempre avuto un rapporto profondo con i suoi genitori, che lo hanno sempre accettato senza giudicarlo, anche rispetto alla sua omosessualità. Un legame altrettanto speciale lo univa alla sorella Francesca, scomparsa di recente. In un’intervista a Verissimo, Malgioglio ha ricordato con commozione la sorella, condividendo il dolore per la sua morte: “La sua perdita è stato un dolore immenso. Francesca mi è stata sempre accanto nella mia vita ma rimanendo un passo indietro, senza mai entrare nel mio privato. Lei aveva 90 anni. Io non voglio soffrire perché so che lei è sempre con me, la sento”.